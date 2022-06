¿Por qué es el Día del Futbolista Argentino y nos emociona?

El 22 de junio, a los nueve minutos de un segundo tiempo, allá en México, José Cuciuffo recupera la pelota y se la pasa a Hector Enrique en la mitad de la cancha defensiva de Argentina. Este levanta la cabeza y, como quien no quiere la cosa, la lanza a otro jugador, sin saber que ese es el pase más importante de su carrera.

Cuando la recibe Maradona, Peter Beardsley y Peter Reid lo rodean, pero gira y se quita la marca. Reid recordó: “fui hacia él pero hizo ese giro sobre sí mismo que le permitió ganar un metro. Pisó la pelota y dio media vuelta. El movimiento tuvo un equilibrio y una clase impresionantes. Fue rápido, demasiado para mí, que no era un esprínter y, además, había llegado al partido con problemas en un tobillo”.

Maradona arranca en velocidad y le sale a la marca Terry Butcher, al que elude moviéndose a contra pierna del defensor, yendo hacia el centro del campo, como aprovechando la propia inercia del inglés. Desde atrás lo sigue corriendo Reid, pero ya es un simple espectador.

Terry Fenwich le sale al cruce, pero de una manera muy tibia. Estaba amonestado por faltas que le cometió en el primer tiempo y no quiere dejar a su equipo con un jugador menos. “ En otras circunstancias lo habría derribado. Pero tuve que tomar una decisión en menos de un segundo”, dijo después.

Ya con Fenwich, Butcher, Reid y Beardsley hechos un recuerdo, solo queda Peter Shilton, que arremete con los pies para adelante, como todos los que saben dicen que nunca hay que salirle al delantero. Pero Maradona lo ve, no patea, lo esquiva hacia la derecha y ya solo queda el arco vacío.

Gary Stevens entra desesperado por el medio del área intentando cortar algo, no sabe bien qué, pero tiene que probar. Mientras tanto, Butcher se juega la última y golpea al argentino, pero una milésima de segundo antes, la pelota ya no está, Maradona ya pateó, Stevens no llega, el balón ingresa al arco, Argentina 2 - Inglaterra 0, el Gol del Siglo se marca y el Día del Futbolista Argentino cambia de fecha.

¿Cuándo se festejaba el día del futbolista argentino?

Hasta ese 22 de junio, aunque en realidad fue hasta que se dispuso la nueva fecha en 2020, los futbolistas de nuestro país celebraban su día el 14 mayo.

La ocasión también estaba relacionada con un gol a los ingleses, pero en este caso lo había convertido Ernesto Grillo, en un amistoso que terminó 3-1 allá por 1953. A esa conversión se lo llamó “El gol imposible” por lo cerrado del ángulo desde donde el jugador de Independiente había pateado al arco. Era la revancha de un partido previo disputado en Wembley donde los ingleses ganaron 2-1.

Diagrama del gol de Ernesto Grillo a los ingleses. Fuente: El Gráfico

Este es el relato de ese gol de la mano de uno de los maestros del relato argentino, el gran Fioravanti

¿Por qué cambió?

En 2020, Futbolistas Argentinos Agremiados promovió modificar la fecha a la del día en que Maradona convirtió el Gol del Siglo durante los cuartos de final del Mundial de México en 1986, donde Argentina levantaría su segunda copa.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, apoyó el cambio y por eso la fecha se modificó. Pocos meses después del cambio, el 25 de noviembre de 2020, Diego Maradona falleció.

Los saludos

A lo largo del día, miles de personas se expresaron en las redes sociales para recordar al jugador. Uno de los saludos más emotivos fue el del club Napoli de Italia que publicó en su cuenta de Twitter: “Porque tuvimos al más grande. Porque los llevamos en el corazón. Feliz Día del Futbolista Argentino”.

La cuenta de la AFA también recordó a Maradona con el siguiente posteo: “En homenaje al segundo gol de Diego #Maradona a los ingleses en México 86, hoy se celebra el Día del Futbolista Argentino”.