No hay descanso: así se juega la fecha 15 de la LPF

Este sábado, inicia una nueva fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), la número 15 para ser más precisos. Entre los encuentros destacados, están los duelos entre Racing vs San Lorenzo, Godoy Cruz vs Independiente, River vs Central Córdoba y Defensa vs Boca, entre otros. A continuación, repasamos días, horarios, TV y árbitros de cada juego.

Sábado 20 de agosto

​​18.00 Colón – Tigre (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Merlos

Asistente número 1: Miguel Savorani

Asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Lucas Caballero

VAR: Facundo Tello

AVAR: Cristian Navarro

20.30 Huracán – Newell’s (ESPN Premium)

Árbitro: Jorge Baliño

Asistente 1: Javier Uziga

Asistente 2: Marcelo Bistocco

Cuarto árbitro: Ariel Suárez

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Facundo Rodríguez

Domingo 21 de agosto

13.00 Lanús – Arsenal (TNT Sports)

Árbitro: Fernando Echenique

Asistente 1: Facundo Rodríguez

Asistente 2: Federico Pomi

Cuarto árbitro: José Carreras

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Diego Romero

15.30 Godoy Cruz – Independiente (ESPN Premium)



Árbitro: Nazareno Arasa

Asistente 1: Ezequiel Brailovsky

Asistente 2: Diego Martín

Cuarto árbitro: Pablo Núñez

VAR: Darío Herrera

AVAR: Fabricio Llobet

18.00 River – Central Córdoba (ESPN Premium)



Árbitro: Facundo Tello

Asistente 1: Cristian Navarro

Asistente 2: Damián Espinoza

Cuarto árbitro: Mariano Seco

VAR: Yael Falcón Pérez

AVAR: Gerardo Carretero

20.30 Defensa y Justicia – Boca (TNT Sports)



Árbitro: Silvio Trucco

Asistente 1: Iván Núñez

Asistente 2: Hugo Páez

Cuarto árbitro: Américo Monsalvo

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Lucas Novelli

Lunes 22 de agosto

16.30 Estudiantes – Unión (ESPN Premium)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Asistente 1: Ariel Scime

Asistente 2: Gerardo Lencina

Cuarto árbitro: Juan Pafundi

VAR: Ariel Penel

AVAR: Diego Ceballos

16.30 Rosario Central – Banfield (TNT Sports)

Árbitro: Pablo Giménez

Asistente 1: Eduardo Lucero

Asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Ezequiel Billone

VAR: Diego Abal

AVAR: Julio Fernández

19.00 Racing – San Lorenzo (TNT Sports)



Árbitro: Fernando Espinoza

Asistente 1: Sebastián Raineri

Asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Nicolás Lamolina

VAR: Mauro Vigliano

AVAR: Diego Verlotta

21.30 Vélez – Sarmiento (ESPN Premium)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Asistente 1: Pablo González

Asistente 2: Gisella Bosso

Cuarto árbitro: Bruno Bocca

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Diego Bonfá

21.30 Platense – Talleres (TNT Sports)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Asistente 1: Pablo Acevedo

Asistente 2: Daiana Milone

Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo

VAR: Nazareno Arasa

AVAR: Mariana De Almeida

Martes 23 de agosto

19.00 Patronato – Argentinos (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Echavarría

Asistente 1: Julio Fernández

Asistente 2: Maximiliano Catelli

Cuarto árbitro: Fabricio Llobet

VAR: Germán Delfino

AVAR: Maximiliano Del Yesso

21.30 Atlético Tucumán – Barracas Central (ESPN Premium)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Asistente 1: Juan Pablo Belatti

Asistente 2: Lucas Germanotta

Cuarto árbitro: Federico Guaymás Tornero

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Ezequiel Brailovsky

21.30 Gimnasia – Aldosivi (TNT Sports)

Árbitro: Patricio Loustau

Asistente 1: Diego Bonfá

Asistente 2: Juan M. Vázquez

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Pablo González