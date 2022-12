Mbappé habló por primera vez sobre los festejos argentinos

El futbolista francés Kylian Mbappé habló por primera vez sobre los festejos de la Selección argentina por el Mundial Qatar 2022, en los que se incluyeron burlas hacia su persona.

El delantero, autor de los tres goles de su equipo en la final de la Copa del Mundo, estuvo en los cánticos de los jugadores de la Albiceleste en el vestuario, además del momento en el que el arquero Emiliano “Dibu” Martínez tomó a un bebé de juguete y le puso la careta del crack galo.

Las declaraciones de Mbappé se dieron luego de su regreso al París Saint-Germain, cuando este miércoles venció por 2 a 1 a Racing de Estrasburgo.

“¿Has hablado con Leo Messi sobre las celebraciones del Mundial de Argentina, algunas de las cuales te han apuntado?”, le preguntó la prensa al cabo del encuentro correspondiente por la Ligue 1.

“Hablé con él después del partido, lo felicité porque era la búsqueda de su vida para él. Para mí también, pero fallé, así que siempre tienes que ser un buen jugador. Los festejos de los argentinos no son mi problema. Pienso siempre que no hay que malgastar energías en cosas que no merecen mayor importancia. Ahora tengo la cabeza puesta en dar lo mejor para mi club”, aseguró.

Mbappé se quiere reencontrar con Messi en el PSG

“Lo importante es dar lo mejor de mí por el club. Vamos a esperar a que vuelva Leo para empezar a ganar partidos y volver a marcar goles”, remarcó Kylian, quien hace una buena dupla de ataque con el capitán de la Selección argentina.

“No creo que se digiera nunca. Ahora, como le dije al entrenador y a los compañeros, no hay razón para que mi club pague por un fracaso en la Selección”, expresó sobre el sabor amargo que le quedó tras la final del Mundial.

“El PSG no es responsable de nuestra derrota. Intenté volver con la mejor energía posible, siendo lo más positivo posible. La final fue un partido loco, empujamos porque sabía que sin nada podíamos darle la vuelta a la situación. Eso es lo que hicimos muy tarde en el juego”, agregó.