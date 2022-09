Insua volvió a cargar contra Tinelli y lo trató de "cobarde"

El DT de San Lorenzo, Rubén Darío Insua, decidió hablar con los medios de comunicación para aclarar su conflicto con Marcelo Tinelli luego de que tras el partido frente a River le haya dicho a unos hinchas que se ubicaban en la tribuna que "insulten a Tinelli que se robó todo". Al respecto, aclaró: "Es de cobarde dirimir problemas personales dañando a mis dos hijos".

"Nadie me ha informado, pero leí que una fiscal de la Ciudad me iba a citar por incitación a la violencia. Pasó la antítesis de eso. No hubo nadie que a mi me haya insultado. Sí hubo una persona que estaba enojado con algunos jugadores. Le dije que había que apoyar al equipo. No hubo ningún insulto hacia mi persona, ni hacia el cuerpo técnico. Las personas del fútbol tenemos que evitar que haya situaciones que deriven en conflicto. Mi conducta estaba estrictamente direccionada a evitar una hipótesis de conflicto", explicó el técnico.

Y continuó: "El segundo tema, mis opiniones cuando quiero que trasciendan públicamente lo hago a través de los medios. A veces te firman sin pedirte permiso. Yo tengo una opinión formada, pero cuando quiero que se haga público lo hago a través de los medios de comunicación".

Conflicto con Tinelli

A su vez, se refirió a la citación que le llegó para una mediación con Marcelo Tinelli: "No me molestó que haya tomado cartas en el asunto. Con Tinelli no tengo ni quiero tener buena relación. Al contrario, no tengo una buena opinión como individuo. Cuando las personas mayores tienen un problema, lo tiene que resolver entre ellos. Es de cobarde cuando vos dirimís un problema personal y le haces daño al hijo de uno de los dos. Yo eso jamás lo haría".

"No tuvo coraje para resolverlo conmigo y lo tomó contra mis dos hijos. Es una opinión mía. Con este individuo hace muchos años que no tengo relación ni quiero tenerla. Estoy dispuesto a dirimir la situación en la forma que él elija. Si lo quiere resolver en forma personal que me diga la hora y el día. Yo creo que nunca le falté el respeto a nadie", agregó Insua.

Por último, el entrenador detalló sobre el origen del conflicto entre ambos: "Él se enojó conmigo por un episodio y me consta. Yo sé lo que piensa él de mi y él sabe lo que yo pienso de él. No le di importancia a su enojo. Sí a partir de que se metió con gente que yo amo, hasta el último día vamos a estar en veredas opuestas en el plano humano y personal".