Escándalo sexual: jugadores de Serbia fueron acusados de involucrarse con las esposas de dos compañeros

El Mundial Qatar 2022 está dejando varias perlitas más allá del fútbol en sí y en las últimas horas estalló un escándalo en la selección de Serbia.

Los futbolistas Dusan Vlahovic y Nemanja Gudelj fueron acusados de mantener relaciones sexuales con las esposas de Predraj Rajkovic y Luka Jovic, quienes también son parte de la delegación que disputa la Copa del Mundo.

Esta situación se hizo conocida luego de que un periodista que cubre el día a día del seleccionado divulgara algunos detalles en un hilo de Twitter.

En los tweets afirmó que la falta de minutos del delantero de la Juventus en este Mundial, donde solo ha jugado menos de media hora en la derrota contra Brasil, estaba vinculado a una decisión del técnico más que a razones físicas. Las fuentes allegadas al futbolista le reconocieron que, en el segundo ítem, está al 100% de su potencial.

Pero esto no fue todo, el periodista también manifestó: “No estoy diciendo que las cosas al comienzo de este hilo hayan sucedido, solo digo cuál es el rumor ampliamente difundido. Pero lo que sucedió daría crédito a la teoría de que hay una gran pelea que involucra a Vlahovic y que el estado físico no es lo único por lo que no juega”.

El reportero también contó que Gudelj habría tenido una aventura con Sofija Milosevic, pareja de Jovic, y esta infidelidad habría derivado en una pelea entre ambos jugadores durante un entrenamiento.

Lo cierto es que el rumor tomó tanta trascendencia que llegó a la conferencia de prensa previa al cruce decisivo del viernes 2 de diciembre ante Suiza en un duelo que Serbia debe ganar para buscar la clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo.

En ese contexto Vlahovic desmintió la información: “Es absurdo, una completa tontería, un completo sinsentido inventado por gente que no tiene nada mejor que hacer. Quieren desestabilizarnos”.

Y agregó: “Estoy listo para defender mi nombre; legalmente, si es necesario. Lo que se dice es mentira y el ambiente en el equipo es muy bueno. Nuestro objetivo ahora es el partido contra Suiza y es muy triste que se hable de otra cosa”.

En tanto, Predrag y Ana Rajkovic utilizaron sus redes sociales para demostrar que se tienen un cariño mutuo con un video donde sale acariciando al futbolista.

Estas acciones obligaron a una desmentida por parte del periodista:: “Ahora que Vlahovic lo ha negado y Jovic se ha burlado, eliminaré los tweets anteriores de la actualización diaria que detallaban los rumores a los que aluden”.