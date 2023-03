Champions League: cómo quedaron las llaves de cuartos de final

La UEFA Champions League ya tiene confirmados sus duelos de cuartos de final. Este viernes se realizó el sorteo y se conoció el cuadro completo, de aquí hasta la gran final que se disputará el 10 de junio en Estambul.

Hay que destacar que los cuartos de final se jugarán en dos semanas distintas. Los partidos de ida de cuartos de final será el 11 y 12 de abril de 2023 y los de vuelta el 18 y 19 del mismo mes. Luego, las semifinales con la ida el 9 y 10 de mayo y la vuelta los días 16 y 17.

Los duelos de cuartos de final quedaron de la siguiente manera:

Milan vs. Napoli

Inter vs. Benfica

Real Madrid vs. Chelsea

Manchester City vs. Bayern Munich

Por último, el sorteo determinó que la semifinal 1 la conformarán los equipos vencedores de los siguientes cruces: Milan vs. Napoli e Inter vs. Benfica.

En cambio, la semifinal 2 la disputarán los clubes que avencen en los siguientes duelos: Real Madrid vs. Chelsea y Manchester City vs. Bayern Munich.