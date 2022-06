Boca va por la recuperación en la LPF ante Barracas Central en Floresta

Liga Profesional ARGENTINA 21:30 9 Barracas Central 0 - 0 Boca Jrs. RESUMEN Barracas Central Boca Jrs. Benedetto D.

7' - Amarilla TITULARES Barracas Central 11 Bandiera N. 21 Calderara B. 22 Ferreyra N. 5 Glaby D. 33 Mater F. 17 Mouche P. 3 Paz G. 26 Rodríguez M. 23 Saracho R. (G) 10 Tapia I. 7 Valenzuela C. F. Alineación equipo: 4 - 3 - 3 DT: () Boca Jrs. Advíncula L. 17 Benedetto D. 9 Fabra F. 18 Fernandez G. 8 Izquierdoz C. (C) 24 Rojo M. 6 Romero O. 11 Rossi A. (G) 1 Varela A. 33 Villa S. 22 Zeballos E. 7 Alineación equipo: 4 - 3 - 3 DT: () SUPLENTES Barracas Central 19 Arce C. 15 Arias J. 18 Blanco J. 9 Castro F. 14 Diaz J. 1 Gagliardo M. (G) 6 Gutierrez T. 30 Mastronicola B. 12 Rincon S. 29 Sepulveda B. 8 Vazquez J. Boca Jrs. Campuzano J. 21 Figal J. 4 Garcia J. (G) 13 Langoni L. 41 Medina C. 36 Molinas A. 16 Ramirez J. 20 Rolón E. 14 Sandez A. 3 Vázquez L. 38 Weigandt M. 57 Zambrano C. 5

Boca Juniors, actual campeón del fútbol en la Argentina, enfrentará hoy a Barracas Central en el barrio porteño de Floresta, en el partido saliente de los cinco que le darán continuidad a la cuarta fecha y en el que buscará sumar un nuevo éxito en la Liga Profesional de Fútbol (LPF).



El encuentro se jugará a partir de las 21.30 en la cancha de All Boys, donde hará de local Barracas Central, será arbitrado por Patricio Loustau y televisado por TNT Sports.



El equipo "xeneize" que dirige Sebastián Battaglia tiene 6 puntos en el torneo doméstico, producto de dos victorias, la más reciente sobre Tigre (5-3) el miércoles último, y una sorpresiva derrota en Santiago del Estero ante el local Central Córdoba.



Su rival, Barracas Central, comenzó el torneo con empates ante los santiagueños y Tigre, y el la fecha pasada perdió en Floresta con Unión de Santa Fe (2-1).



Los cambios que dispondrá Battaglia serán los ingresos de Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz y Romero por los mencionados Weigandt, Figal y Molinas.



Su rival, el "Guapo", también retocará su formación, debido a que el entrenador Alfredo Berti no quedó conforme con lo expuesto ante los santafesinos.



En ese contexto, Maximiliano Rodríguez, Iván Tapia, Neri Bandiera, Bruno Sepúlveda y Pablo Mouche serán titulares en lugar de Jonathan Blanco, Fernando Valenzuela, Juan Manuel Vázquez, Sebastián Rincón y Junior Arias, mientras que está en duda por una molestia Gonzalo Paz y de no reponerse le dejará su lugar a Thomas Gutiérrez.



En la Copa de la Liga ambos equipos compartieron la Zona B y se enfrentaron en La Bombonera, con victoria de Boca por 2-0 con sendos goles anotados por el "Pipa" Benedetto, aunque el partido fue parejo y se definió por pequeños detalles.



Boca le ganó a Barracas las cinco veces que se enfrentaron a lo largo de la historia, las anteriores en forma consecutiva en 1927, 1928, 1929 y 1930.



Probables formaciones

Barracas Central: Rodrigo Saracho; Facundo Mater, Nicolás Ferreyra, Gonzalo Paz o Thomas Gutiérrez y Brian Calderara; Dylan Glaby, Maximiliano Rodríguez, Iván Tapia y Bruno Sepúlveda; Neri Bandiera y Pablo Mouche. DT: Alfredo Jesús Berti.



Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Frank Fabra; Guillermo "Pol" Fernández, Alan Varela y Oscar Romero; Exequiel Zeballos, Darío Benedetto y Sebastián Villa. DT: Sebastián Battaglia.



Árbitro: Patricio Loustau.



Estadio: All Boys (será local Barracas Central).



Hora de inicio: 21.30.



TV: TNT Sports.