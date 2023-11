La situaci贸n econ贸mica del pa铆s es complicada y las perspectivas no son alentadoras. El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) dialog贸 con Germ谩n Romero, titular del Centro de almaceneros de C贸rdoba, quien consider贸: 鈥淓stamos culminando el informe econ贸mico y social, desde nuestro departamento de estad铆sticas y tendencias, todo indica que la inflaci贸n est谩 cerca del 11%, quiz谩s 10,9, 11,1 pero ciertamente vuelve a ser de dos d铆gitos鈥.

Todo sube

鈥淵 lo preocupante ya no es los dos d铆gitos, sino que es elevado porque, al ser mes consecutivo, la inflaci贸n no cede, la canasta b谩sica total, lo que precis贸 una familia tipo de cuatro integrantes, dos adultos y dos ni帽os para no caer bajo la l铆nea de pobreza durante octubre, estar铆a en el orden de los 371 mil pesos."

"Dentro de esto se han movido todos los rubros en general, en indumentaria, mantenimiento del hogar, salud prepaga, educaci贸n, pero vuelve a ser impulsada por el rubro de mayor ponderaci贸n que es alimentos y bebidas sin alcohol que tuvo una considerable alza cercana al 15%, a su vez impulsada por la suba abrupta de la carne vacuna que tuvo una suba de 32% solamente en octubre鈥, explic贸.

鈥淒entro de lo que fueron los comercios de proximidad, hubo intensi贸n de parte de las y los consumidores de stockearse de alimentos b谩sicos. Lamentablemente, justamente en ese momento, nuestros comercios no ten铆an para sobrestockear a las familias porque desde mayoristas hab铆an restringido mucho la entrega".

"Entendemos que, en grandes superficies e hipermercados, alg煤n sector de la sociedad, el m谩s pudiente, pudo stockearse y las ventas crecieron. Hay que destacar que esta devoluci贸n del 21% implementada por el gobierno nacional, hizo que se usara m谩s las tarjetas d茅bito y, si bien no mejoraron las ventas, hay que decir que logr贸 detener la ca铆da libre que ven铆an las ventas".

"Pero est谩 claro que todo beneficio como la ayuda social, los salarios han sido y est谩n siendo devorados por la inflaci贸n, nada alcanza para atenuar los golpes inflacionarios鈥, agreg贸 Romero.

Problemas de abastecimiento

鈥淪i las conductas empresariales siguen de la misma manera, por la incredibilidad econ贸mica, me refiero a los productos que son esenciales que tambi茅n son bienes exportables, en este caso es el aceite, az煤car, arroz, leche en polvo y la harina que a la vez se exportan y est谩 habiendo muchos problemas para abastecerse. La producci贸n no puede estar porque es lo que m谩s se produce en alimentos en el pa铆s.

Sin embargo, escasea. Por suerte, la producci贸n no se par贸, ni la de combustible, ni la producci贸n de los alimentos que mencion茅, pero, sin embargo, siempre est谩 todo al precio d贸lar, siempre est谩 el resguardar para ver qu茅 puede pasar pol铆ticamente. No creo que haya que exportar algo que producimos abiertamente porque, adem谩s, generar铆a mucho da帽o a todo el sector productivo traer de afuera sin ocupar la mano de obra. Pero la situaci贸n del combustible es comparable con estos alimentos que mencion茅鈥, consider贸.

驴C贸mo pagan?

鈥Hay m谩s intenci贸n de compra con tarjeta de d茅bito, tentados por la oferta de promoci贸n, ayuda, este reintegro del 21%. En cuanto a la financiaci贸n, cada vez son m谩s familias que buscan financiarse con la tarjeta de cr茅dito, pero a la vez hay muchas familias que no pueden afrontar el costo de estas tarjetas y se pasan al fiado".

"Lo que ocurre es que ac谩 hay un cuello de botella, porque el fiado tiene una incidencia de 40%. Es decir, 4 de cada 10 clientes sacan a fiado y ese es el techo donde una peque帽a unidad comercial con poca espalda econ贸mica puede afrontar"

"Es decir, lamentablemente, aquellos que agotaron todos sus cupos, se quedaron en moro con la tarjeta de cr茅dito, lamentablemente no est谩n encontrando la fuente de financiaci贸n de confianza y no es por intenci贸n, sino porque ya no puede un comercio otorgar esta metodol贸gica de fiado. Es decir, quedan desfinanciados en cuanto a la canasta alimentaria鈥, explic贸.

La inflaci贸n

鈥淓n lo que respecta al INDEC, que midi贸 un 12,7, aclaro, nosotros en agosto hab铆amos medido un 13,3 de inflaci贸n, en septiembre medidos 11,2. El INDEC fue a la inversa, es l贸gico cuando hay un contexto de dispersi贸n que, por ejemplo, un precio se mide un d铆a 22 y aumenta el 29, entonces se reacomoda en dos meses".

En funci贸n de lo que medimos, nos da igual, un 11,2 fue lo que medimos, y si lo comparamos con INDEC es menor a lo que midi贸 INDEC. Pero en los tres meses nos va a dar en forma similar 11%. Son n煤meros exorbitantes鈥, remarc贸 Romero.

鈥淟o que s铆 nos tiene preocupados es el resultado de encuestas de los indicadores sociales que son cada vez m谩s alarmantes en cuanto a la reducci贸n de ingesta, de cambio de conducta alimentaria鈥, agreg贸.

El futuro

鈥La suerte est谩 echada, m谩s all谩 que gane un candidato u otro sabemos, y la gente lo sabe, que vienen meses muy duros. M谩s all谩 de uno u otro, en econom铆a vienen meses duros. Recordemos que estamos en una compresi贸n de inflaci贸n. La inflaci贸n est谩 reprimida, en alg煤n momento se va a comenzar a liberar, incluso la suba de combustible es m铆nima en relaci贸n a la intenci贸n de incrementarla, lo mismo ocurre con la carne que aument贸 en octubre, pero tiene que aumentar bastante m谩s y todos los alimentos y rubros en general. Es decir que entendemos que estaremos a la espera de ver qu茅 ocurre en los meses siguientes, pero si hablamos de corrida, no es la misma sensaci贸n de no saber qui茅n iba o no estar en el ballotage鈥, concluy贸.

La nota completa