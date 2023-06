Un informe oficial reveló el panorama de divisas que se deberá afrontar hasta fin de año y las principales proyecciones en materia de disponibilidad de dólares durante el próximo año.

El texto advierte que lejos de la falta de dólares que afecta a la actual gestión económica, el próximo gobierno podrá debutar con un flujo de divisas incluso mayor al del año pasado. De acuerdo a los cálculos de los funcionarios, la nueva gestión podrá disponer de hasta casi USD 17.000 millones.

En ese sentido, Eduardo Amadeo, productor agropecuario y economista, parte del equipo de campaña de Patricia Bullrich, manifestó una postura opuesta en el programa Metaverso, de Ciudadano.News: “El tope de las reservas para el año que viene es muy complicado y muestra la dificultad que vamos a tener si ganamos”.

Asimismo, consideró que primero para tener reservas tiene que llover: “Si no conseguimos un aumento sostenido en la producción de trigo, soja y maíz será complicado, necesitamos una buena cosecha, por lo menos para levantar un poco el agujero que tenemos”.

Como segunda medida, para Amadeo el Gobierno nacional tiene que terminar el Gasoducto Néstor Kirchner, que está previsto que comience a funcionar en 20 de junio: “Lo está construyendo desde hace no sé cuánto tiempo, y esto va a significar una baja en las importaciones de combustible. Si esas cosas pasaran, podríamos tener un horizonte, un poquito más tranquilo y la gente dejaría de comprar dólares como hace ahora por miedo al futuro y podríamos respirar un poco más cómodos”

No obstante, su reflexión fue clara: “Tiene que darse todo esto. No tengamos fantasía, vamos a llegar con la caja en menos cero, realmente no vamos a tener dólares a fin de año”.