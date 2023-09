Descartan un salto devaluatorio luego de las elecciones de octubre

Agustín D'Attellis, economista y director del Banco Central, habló en el programa Metaverso, de Ciudadano.News, y sobre las medidas anunciadas por el Gobierno nacional y su impacto tras la devaluación del 14 de agosto. También se refirió a los valores de la inflación y sobre una eventual nueva devaluación del peso.

- Muchos hablan de las nuevas medidas económicas como un parche, ¿qué opina al respecto?

-No las llamaría parche, pero sí es entender que se trata de un conjunto de medidas de emergencia en el marco de una situación muy complicada que generó ese salto devaluatorio que tuvo que ver con una negociación que se venía llevando adelante con el FMI, muy tensa, hace mucho tiempo, por eso los desembolsos no se venían realizando, por eso hubo que cumplir algunos pagos echando mano a créditos puentes, con organismos multilaterales, con otros países para poder cumplir y que no se caiga el acuerdo y no entrar en atraso con el fondo. En el marco de esa negociación tan tensa se acercaba el momento del desembolso, el FMI seguía con su postura y lo que se terminó negociando fue ese salto del tipo de cambio mucho menor a lo que pretendía inicialmente, pero que de todas formas complica mucho a la economía. Entonces, a consecuencia de eso, del traslado a precios, hubo que tomar una serie de medidas, no es un parche como puede sonar muy despectivo y que queda muy corto, tampoco es una medida pensada para mejorar la situación en el marco de un programa macroeconómico, es la respuesta a esa situación que ocurrió, que hubo que ceder frente a la presión del FMI y que intenta reacomodar un poco los ingresos.

-¿Cómo ve lo que viene?

-A partir del año que viene, cuando las condiciones estén dadas tanto por el lado de la exportación agropecuaria, la energía, la construcción del gasoducto, todo esto se modifique y no tengamos esta escasez de dólares, ahí sí que habrá que ir trabajando en un reacomodamiento macroeconómico, con un plan de estabilización, recomponer los ingresos de verdad, de manera más importante y gradualmente ir bajando estos niveles de inflación. Es el gran desafío que tenemos a partir del año próximo y que planteamos desde el oficialismo.

-Economistas de la oposición hablan que el Banco Central "está quebrado" y piden desarmar el cepo, ¿qué tan real es eso?

-El Banco Central no está quebrado y no hay posibilidad de eso. Lo que están diciendo lo dicen con intencionalidad política, no porque lo crean, porque en realidad ese análisis que te lleva a esa conclusión es un análisis de tomar el Banco Central como si fuese un banco comercial que presta plata, eso le da una rentabilidad y el Banco Central tiene otro rol, un rol de comandar la política monetaria de un país, hace uso de instrumentos financieros en determinadas circunstancias para atender la realidad y entonces, cuando tenés escasez tenés que administrar las cosas de determinada manera para sostener la actividad económica como pasó este año y que no haya un freno de las importaciones. No existe la idea del Banco Central quebrado o no quebrado, si existe que por momentos tenga más reservas acumuladas, por momentos menos y entonces, eso genera más tensiones cambiarias. Cuando desde la oposición te dicen que tienen recetas mágicas, políticas de shock y que de un día para el otro esto se soluciona es mentira, no hay ninguna posibilidad, al contrario, solo te llevaría a una situación de crisis terminal. Milei dijo que va a dolarizar a 730 pesos, cosa que es mentira porque no dan los números, pero si así fuera hablás de una devaluación de más del 100%, es imposible que Argentina en estas condiciones soporte una devaluación de esa magnitud.

¿El FMI puede pedir una nueva devaluación luego de las elecciones del 22 de octubre?

-Con el FMI está hablado de que Argentina no puede tener otra vez otro salto devaluatorio, el FMI puede pedir cualquier cosa porque en aspectos técnicos deja bastante que desear y la conducción política responde a determinados intereses a veces que dominan la geopolítica internacional y el rol de Estados Unidos es muy fuerte. Pero más allá de que puedan pedir cualquier cosa está hablado esto y la intención es que cuando llegue mediados de noviembre, que es hasta cuando anunciamos que se mantendrá el tipo de cambio oficial planchado en 350, cuando llegue ese momento obviamente que en un contexto inflacionario como el que tenemos, ese tipo de cambio no puede seguir planchado porque va perdiendo competitividad, va a empezar a acomodarse de nuevo, pero lo que vamos a hacer es retomar esto de variaciones diarias que va teniendo el tipo de cambio de acuerdo a un conjunto de variables que monitoreamos desde el Banco Central y tiene que ver no solo con las proyecciones de la inflación en nuestra economía, sino con las proyecciones de la inflación de las economías de nuestros principales socios comerciales y también con los movimientos cambiarios de las monedas de nuestros principales socios comerciales. Pero un salto devaluatorio nuevamente se descarta porque ya vimos los efectos que tiene sobre la economía, nada positivo surge de eso.

- ¿Qué se espera de los números de la inflación de agosto y septiembre?

-Agosto será un mes de inflación alta, el más alto en el año. Habrá un registro alto de dos dígitos, la tasa mensual estará por arriba del 10%, cercana al 11%. Para septiembre, las proyecciones dan un registro más bajo que agosto, pero igualmente alto, porque hay un efecto arrastre, con lo cual probablemente en septiembre haya una inflación que ande rondando los dos dígitos, después la idea es gradualmente ir reduciéndola, este congelamiento del tipo de cambio también te empieza a ayudar a acomodar los registros de inflación los meses que siguen, octubre y hacia fin de año. Con estos datos, por más que octubre, noviembre y diciembre vuelvan a ser registros de un dígito en la inflación, hará que cerremos un año con un dato de inflación igualmente muy alto. Ahora, el año que viene, con el ingreso de dólares, montando un plan de estabilización, ahí sí podemos apuntar a una convergencia a nivel de inflación más baja a lo largo del año que de todas formas irá reduciéndose gradualmente, no hay otra alternativa, por eso digo no compremos espejitos de colores cuando dicen vengo, el primer día hago esto y al otro día ya no hay más inflación porque eso es mentira, es imposible.