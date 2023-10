De cara a las elecciones: "Lo mejor que le podría pasar a Argentina es ser confiable"

Argentina acordó la ampliación del uso del swap de divisas por 47.000 millones de yuanes, equivalentes a US$ 6.500 millones que se sumarán a las reservas de libre disponibilidad del Banco Central, según informó este miércoles el Gobierno nacional.

La economista Débora Mollón explicó en el programa Metaverso, de Ciudadano.News, lo que significa este acuerdo y se explayó además sobre otros temas de actualidad económica de cara las elecciones generales del 22O.

“El presidente Alberto Fernández fue a China a activar parte del swap (canje) que tenemos acordado con el Gobierno asiático. Activamos 6.500 millones de dólares que en este contexto pareciera que vienen a dar un poco de tranquilidad a los mercados y despejar parte de la incertidumbre con la que estamos viviendo”, afirmó.

-Ayer, el dólar blue cerró a $905 y esto responde a las presiones que se llevan adelante desde el Ministerio de Economía y la Aduana con los allanamientos a las cuevas financieras...

-Sí, al menos en las pizarras electrónicas vemos que subió en la semana pasada y vemos que bajó esta semana. Es la cotización informal de nuestra divisa, con lo cual también en la calle hay que ver a qué precios se consigue y si están habiendo muchas transacciones. Es verdad que bajó, nuestro mercado y nuestras emociones nos hacen sobre reaccionar y el precio lo pone el mercado, pero no siempre el mercado financiero, incluso el mercado en la calle, yendo a la verdulería, el supermercado, entonces ¿cuánto valen los productos?, lo que la gente pueda y quiera pagar y a la larga eso es lo que nos va a determinar el mercado.

-Carlos Melconian dijo que después del lunes el dólar oficial saltaría a $500 producto de la inflación de estos meses, ¿cómo se interpreta esto?

-Primero, vamos a tener el tipo de cambio fijo en $365,5 que lo tenemos pareciera que hasta el 15 de noviembre porque es lo que tenemos acordado. Claramente en algún momento habrá una devaluación porque las devaluaciones progresivas se vinieron manteniendo durante bastantes años, ahora solo se hizo una devaluación profunda después de las PASO y entonces, se acordó dejar el tipo de cambio fijo y asumieron que no iba a ver más estas devaluaciones, no sé si decir micro devaluaciones porque para mí no lo son, pero irían más o menos siguiendo a la inflación y pareciera que van a seguir siguiendo a la inflación. El dólar es un precio más de la economía, entonces eso se va a tener que ajustar indefectiblemente.

-Ayer salió uno de los datos del Ministerio de Economía y se acrecentó la deuda pública a más de 400 mil millones de dólares y esto, si lo comparamos con el préstamo del FMI, el FMI es un problema menor, ¿pensando en 2024 con nuevo presidente cómo se logra cancelar esta mora porque es una gran cantidad de plata?

-Lo mejor que le podría pasar a Argentina es ser confiable, que no está sucediendo. Los compromisos de alguna manera vamos a tener que pagarlos, porque créditos vamos a necesitar siempre, todos los países necesitan créditos. Hay que empezar a construir un camino donde Argentina vuelva a ser confiable, para el FMI, para China o para nosotros mismos comprando nuestros propios bonos, que las tasas de interés puedan bajar y que baje el riesgo país, o sea, empezar a sentir que estamos en un camino y eso da tranquilidad, pero en este contexto nada, la respuesta a cómo haremos para pagar, pagando creo que es el mejor camino, de la mejor manera que se pueda.

-Sobre el swap, ¿nos va a servir?

-Según declaraciones de nuestro ministro de Economía, servirían para empezar a saldar las deudas que el estado tiene con los importadores. Hay autorizadas importaciones que todavía no estaría el dinero para hacer esos giros, irían ahí. También se utilizaría para el pago que tenemos con el FMI en los próximos días, con lo cual eso apuntan a que también daría un poco de tranquilidad. Y, después, intervenir en el mercado de cambio que no se vaya a una corrida al dólar preelectoral. Entonces, si va a servir para honrar compromisos, intentar contener un poco el mercado de cambio, para aliviar un poco el tema importaciones que viene un poco apretado y eso podría generar alguna confianza, bienvenido.