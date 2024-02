¿Cuáles serán los valores reales de los billetes de $10.000 y $20.000 a fin de año?

En medio de la disparada de la inflación, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) aprobó a inicios de enero que se comiencen a emitir billetes de $10.000 y $20.000 en el transcurso de este año. Considerando la diaria devaluación de nuestra moneda nacional y la incertidumbre generada por los primeros pasos del gobierno de Javier Milei, la gran pregunta es cuánto valdrán al final del 2024.

Según se indicó, el billete de $10.000 tendrá las imágenes de Manuel Belgrano y de María Remedios del Valle, heroína de las guerras de Independencia. En el de $20.000 estará la imagen de Juan Bautista Alberdi, una de las personas más admiradas por Milei.

El BCRA dijo que “con el propósito de ahorrar costos y acortar los plazos de producción, el Directorio decidió utilizar diseños ya existentes pertenecientes a la familia Heroínas y Héroes de la Patria” para los nuevos billetes.

Su valor real

Los pesos se devalúan día a día en el marco de un alto nivel de inflación que, según el último dato oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), registró un 25,5% en diciembre. A eso se suma la incertidumbre generada por los primeros pasos del gobierno de Javier Milei.

Teniendo en cuenta los valores de inflación previstos en el informe REM del BCRA, el billete de $1.000 llegaría a ser de US$ 0,20 hacia fines del 2024, según la consultora Focus Market. Nacido en el 2017, es posible afirmar que hasta la actualidad, perdió todo su valor real: pasó de costar $1.000 a $43 y, en paralelo, US$ 51 a US$ 0,98.

Ante estas cuestiones, y viendo como la inflación antes de estabilizarse aumentará, hay que evaluar el ingreso de los billetes de $10.000 y $20.000. En ese sentido, la consultora aseguró que, si se asume un 2024 con inflación por sobre el 213%, se considera que estas nuevas denominaciones al final del período valdrán aproximadamente $2.961 y $5.979 respectivamente, lo que significa que "la pérdida de poder adquisitivo es inminente en el tiempo", definió.

Billetes $10.000 y $20.000: cuándo comienzan a circular

Se estima que el Banco Central ponga en circulación los nuevos billetes en junio. "La emisión de estas denominaciones facilitará las transacciones entre los usuarios, hará más eficiente la logística del sistema financiero y permitirá reducir significativamente los costos de adquisición de los billetes terminados", informó la autoridad monetaria.

¿Cómo serán los nuevos billetes de $10.000 y $20.000?

El billete de $10.000 tendrá las imágenes de Manuel Belgrano y de María Remedios del Valle, heroína de la Guerra de la Independencia, en el anverso.

La imagen que se utilizará de Belgrano es de un retrato que se le atribuye al artista francés François Casimir Carbonnier. En tanto, la representación de la heroína pertenece a la obra La Capitana realizada por la artista argentina Gisela Banzer.

En el reverso, irá como motivo principal la recreación artística de la escena de la Jura de la Bandera realizada el 27 de febrero de 1812.

El protagonista del billete de $20.000 será Juan Bautista Alberdi, inspirador de la Constitución nacional de 1853, cuyo retrato estará en el anverso. Como ilustración central del reverso estará la recreación de la casa natal del abogado, diplomático, economista, escritor, filósofo, periodista y político.

Las nuevas especies conservarán el tamaño de los billetes en circulación y serán impresos en papel de algodón, con sus resguardos tradicionales como son la marca de agua y el hilo de seguridad. A su vez, mediante sistemas de impresión especiales, se incorporarán elementos de seguridad que estarán destinados principalmente al público en general, pero además permitirá el reconocimiento por máquina.

Con información de Ámbito