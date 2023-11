¿Cuál es la situación financiera del país a días del balotaje?

Luego del pago de la semana pasada al Fondo Monetario Internacional por US$ 2.600 millones, operación que dejó las reservas en US$ 21.880 millones al cierre del viernes, el Gobierno nacional canceló este lunes otro compromiso por un monto equivalente a los US$ 840 millones en intereses.

El economista Alberto Siglióccoli habló en el Metaverso, de Ciudadano.News, y explicó: “Es el ante último pago, el Gobierno ya pagó los 840 millones de dólares que correspondían a noviembre, queda un último pago en diciembre, pero es posterior al traspaso de mando, son tres días antes de Navidad con un monto similar, 900 millones de dólares”.

Y agregó: “El Gobierno en los últimos vencimientos debió recurrir al swap de China, y China permitió que una parte de esos yuanes se pudieran convertir a dólares para efectuar estos pagos, porque ya no solamente agotó la disponibilidad de reservas propias del Banco Central en dólares sino incluso alguna porción que tenía de derechos especiales de giro del FMI”.

Ante la consulta de una posible devaluación, el economista aseveró que hay dos cuestiones a tener en cuenta, una, técnica, y otra de expectativas: “La cuestión técnica se maneja con estos números macro que estamos dando, la tiene presente el Gobierno, el Banco Central, técnicamente no habría motivos para una devaluación, lo que no maneja ningún gobierno son las expectativas de mercado, es decir, hay que ver a qué apuesta el mercado”, dijo.

Y para dar mayor claridad, sintetizó: “En la eventualidad de que el gobierno disponga una devaluación en el dólar oficial, que es el único mercado que maneja, son mínimas, no quiere decir que no existan”.