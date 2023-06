Combustibles: "Si mañana suben los precios, no lo sabemos"

Las cámaras y federaciones que integran la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) declararon el estado de emergencia en todo el país.

Esta decisión se tomó ante la falta de respuestas del Gobierno nacional ante la necesidad de adecuar y actualizar la comisión dada por las empresas petroleras.

Guillermo Lego, gerente general de CECHA, afirmó en el programa Metaverso de Ciudadano.News: “Hace tiempo que venimos hablando con el Estado porque más allá de los precios justos deberían tener consideraciones cuando se encarece en este tipo de planes nuestra rentabilidad”.

Ante esta situación, agregó que a diferencia de YPF, las otras petroleras como Axion o Puma, el operador compra y vende el producto y esas empresas dan precio sugerido, para lo cual se tiene que mantener el operador dentro de ese valor para competir.

“Esto ha hecho de que se tuviera desde el 2021 y 2022 precios congelados, con lo cual son nuestros ingresos y, a partir de este año, con el ascenso de precios al 4% también está intervenido de alguna manera”, dijo Lego.

A esta situación se suman los costos que tienen las entidades de comercio que van en torno a la inflación, por lo que explicó: “Por ejemplo, tenemos el precio ajustado de mayo del 4%, y la inflación el mes pasado fue del 8,4%, entonces estamos esperando una respuesta de la Secretaría de Comercio porque van pasando los días y la situación se hace peor”.

En ese sentido, Lego también hizo hincapié en el defasaje que hay en relación con el precio de los combustibles: “Al mes pasado hay una diferencia del orden de 25% - 26%, y si seguimos con este sendero de precios en agosto o julio vamos a tener un 40% - 45% de diferencia”.

Y agregó que el desfasaje se mide teniendo en cuenta la relación entre el precio nominal que aparece en el cartel y el precio real que debería ser mínimo ajustado por inflación.

Por último, sentenció: “Si mañana aumentan los precios no lo sabemos, es increíble el grado de indeterminación que hay, porque no sabemos si va a aumentar, por ahí no aumenta o puede aumentar un 4% un 7%, no lo sabemos”.