Asociación PYME se mostró a favor del pago del bono de $60.000

Continúan las repercusiones sobre las medidas económicas anunciadas el domingo pasado para el sector público y privado, teniendo en cuenta que muchas provincias y municipios consideran que no están en condiciones de afrontar estos gastos, como también algunas empresas.

Para conocer la postura de las pymes con respecto al bono de 60.000 pesos, el programa Metaverso, de Ciudadano News, se comunicó con Daniel Moreira, titular de Asociación PYME, afirmó: “En líneas generales, las pymes y organizaciones estamos a favor de este bono porque entendemos que es una necesidad para el conjunto del pueblo”.

“Las pymes nos desarrollamos en el 97% de los casos dentro del mercado interno. Cuando tenés un mercado interno en el cual la población tiene un mango en el bolsillo, lo usa y ese mercado interno se reactiva, para nosotros eso es más que importante para nuestro trabajo”, argumentó.

-La CAME presentó un rechazo del bono y dice que las empresas están al límite con su capital de trabajo, por lo que se hace difícil pagarlo, ¿coincide?

-Esto de desembolsar así la plata no es verdad. Para las micro pymes el 100% del bono lo va a pagar el Gobierno; para las pymes el 50% lo va a pagar el Gobierno, entonces, lo que dice CAME que las pymes van a tener que pagarlo no es verdad. No me asombra que la CAME tenga esa posición, no es novedosa, ahora, de la misma manera que no me es ajeno de que la COPAL (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios) y la UIA (Unión Industrial Argentina) hayan dicho lo mismo cuando tienen al mismo gerente que es Daniel Funes de Rioja. La mayoría de las organizaciones pymes reales están a favor del bono, pero hay que hacer una salvedad y es que tenemos un 40% de la economía que está en monotributos, informalmente y demás, que a esa parte hay que prestarle especial atención y hay que ver de qué manera esa parte de la economía informal se integra al conjunto, porque hoy tenemos que una economía que funciona con un 40% de los trabajadores en la informalidad se complejiza mucho cuando das un bono para los trabajadores en relación de dependencia, estás dejando al 40% de los trabajadores afuera. Eso hay que trabajarlo.

-¿Por qué las empresas están optando por que sus trabajadores sean monotributistas y no pasarlos a planta?

-Esto pasa por una cuestión económica de las empresas, muchas veces una avivada que obviamente les sale más barato y dejan al trabajador librado a su suerte porque si sos monotributista un día te dicen no vengas más y se acabó la historia. El tema del monotributo es un tema a tratar que tiene que ver con la informalidad y también es algo que hay que revertirlo porque si estás en relación de dependencia estás en relación de dependencia y si sos monotributista y trabajás por tu cuenta es otra historia, hay que reglamentar un poco más fino todo eso para que no pase esto de que de repente tenés un trabajador en relación de dependencia y en realidad te está facturando con lo cual no tenés ningún tipo de carga social y demás.

-¿Cómo se encuentra el sector pyme hoy?

-Desde la salida de la pandemia que venimos produciendo y venimos teniendo trabajo y una muestra clara es que se ha recuperado el nivel previo al 2019 y se ha recuperado lo que se perdió en pandemia. Hay que tener claro que una vez que la plata esté en la calle, lo primero que hay es trabarle a las grandes empresas monopólicas que aumenten los precios, porque si aumentan los precios esa plata desaparece y estamos en la misma. Se sale de todo esto con más producción y más trabajo, ahora, teniendo en cuenta lo que nos están ofreciendo un par de los candidatos a presidente que no es ni más ni menos que volver a hace 20 años, vamos a tener un problema serio.