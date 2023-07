La inflaci贸n sigue siendo uno de los mayores flagelos al bolsillo argentino. Para analizar un poco m谩s esta realidad, El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) dialog贸 con Germ谩n Romero, del centro de almaceneros C贸rdoba, quien indic贸:

鈥淟amentablemente, seguimos en n煤meros muy altos en cuanto a la inflaci贸n, 7,2% arrojado en nuestro departamento de estad铆sticas y tendencias para junio. Podemos hablar de una peque帽a desaceleraci贸n respecto a lo que fue mayo y abril, pero esto no es una tendencia a la baja鈥.

No hay nada que festejar

鈥No es para celebrar con estos n煤meros tan elevados de esta inflaci贸n. La desaceleraci贸n viene de la mano de dos cosas principales: dej贸 de impactar la readecuaci贸n tarifaria o la quita de subsidio de las tarifas, y tambi茅n alimentos, que es el mayor rubro de ponderaci贸n dentro de la canasta b谩sica total, ha tenido una desaceleraci贸n llegando al 6,7% en lo que es la suba de alimentos鈥, explic贸 Romero.

鈥淓ste ha hecho que la canasta b谩sica total, con esta inflaci贸n, es decir, lo que necesit贸 una familia de cuatro integrantes para no caer en la l铆nea de pobreza, ascendiera durante junio $248.018鈥, coment贸 y luego remarc贸: 鈥Eso es lo que precis贸 una familia para lo b谩sico.

Hablamos de alimentos b谩sicos, indumentaria, sin alquileres, sin escuela privada ni salud privada. Y dentro de lo que es estos rubros que dec铆amos, alimentos que se movi贸 un 6,7%, la l铆nea de indigencia se situ贸, para esa misma familia, en $136.175.

Son cifras preocupantes porque la inflaci贸n no cede y julio ya despierta con nuevos y muchos aumentos en todos los rubros y tambi茅n en materia alimentaria鈥.

Deudas para sobrevivir

Respecto a la desaceleraci贸n, considero que 鈥los indicadores sociales, que surgen a partir de 2500 encuestas de hogares que realizamos, se van agudizando.

Es decir, quien no llegaba a completar la canasta b谩sica alimentaria en un mes, hoy, no sube de a tres o cuatro puntos, sube de a poco, decimos un punto, pero todo est谩 en que las familias se siguen endeudando cada vez m谩s鈥.

Romero explic贸 que los indicadores marcan que las familias viven del fiado, porque ya no pueden financiarse con tarjeta de cr茅dito, y ya se presentan "incobrabilidad y mucha mora".

La inflaci贸n no para

鈥Si bien dec铆amos que alimentos tuvo una desaceleraci贸n, ya los primeros d铆as de julio, siguen habiendo importantes incrementos en materia alimentaria.

Si bien todav铆a es muy temprano para hacer los guarismos de julio, ciertamente hablamos que vamos a tener una inflaci贸n mayor con seguridad durante julio鈥, coment贸.

鈥淓stamos proyectando una inflaci贸n para 2023 de 136%鈥 agreg贸 y luego explic贸: 鈥decimos que es en el mejor de los casos, porque esta medici贸n es meramente t茅cnica. No podemos analizar cu谩nto puede impactar un resultado pol铆tico adverso o no, no podemos medir t茅cnicamente el impacto pol铆tico que pueda tener sobre la econom铆a鈥.

