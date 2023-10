La realidad económica cada vez es más difícil para muchos argentinos De la mano de eso, el dólar se disparó y se detectaron operaciones irregulares en el manejo de la moneda extranjera. Para saber un poco más sobre la situación, El Interactivo (de lunes a viernes, de 12 a 14, a través de Facebook y YouTube de Ciudadano.News) contactó al analista económico Miguel Ponce, quien relató: “Hoy, a diferencia de lo que se esperaba, (el dólar) no aumentó un solo peso. ¿Por qué no aumentó? Porque están allanando bancos, financieras, hay un operativo.

Más de 50 allanamientos a 18 bancos, estudios contables, sociedades, no solo en Buenos Aires, también en Rosario, Córdoba, Bahía, y ahora han empezado a ver quién se hace responsable, porque esto lo está haciendo en conjunto la Policía Federal, con esto que se denomina lavado de activos y dicen que, en realidad, han descubierto una fuga de 400 millones de falsas importaciones por supuestas SIMI, SIMI truchas de importaciones que se dicen que se van a efectuar a través de empresas vinculadas, que consiguen estas SIMI, y, por otro lado, en realidad se trataría de fuga”. Luego añadió que “tenemos el dólar hoy congelado, cuánto durará el dólar congelado, a lo mejor hasta que dure el operativo”.

Lo que se esperaba

“Melconian hoy había dicho: ¿a cuánto quieren que esté? ¡Está barato! Él genera expectativa antes que abra la ronda que el dólar está barato, con eso está diciendo que lógicamente iba a seguir subiendo en el día de hoy. No ha subido porque hay un operativo que ha generado que estén suspendidas las operaciones. Lo concreto es que el dólar está parado en el día de hoy. Creo que esto será circunstancial, creo que está produciendo lo que ya hablé, en las épocas electorales es casi un clásico hablar del cambio de cartera”, agregó Ponce.

“El que tiene activos en empresas o el que tiene liqui colocado en plazo fijo, resuelve que hasta que se conozca quien gana las elecciones o hasta que se conozco el programa económico, como resguardo de valor se ubican en moneda dura, léase en dólar.

Después, como son empresas que tienen que seguir trabajando en Argentina, por lo tanto, tienen que seguir operando en la moneda local, vuelven al peso. Esta vez, lo nuevo es que este proceso de cambio de carteras se ha adelantado por dos temas: primero porque las vulnerabilidades que tenemos en el sistema financiero, léase el Banco Central en rojo, una deuda, a lo cual se agrega la política general de incertidumbre que se han profundizado con los resultados de las PASO, porque si el tipo más votado habla de dolarización, los muchachos dicen, adelantémonos a que esto ocurra y vayamos ya el blue. Por lo tanto, estos dos costados es entendible que de pronto esta alza que se dio los primeros días de la semana, continúen hasta el día de las elecciones”, consideró.

Lo que podría venir

En ese sentido, comentó que la “crisis post elecciones se podría llegar adelantar, espero que no, que sean situaciones excepcionales, pero que si bien continua las alzas inflacionarias, y va a continuar subiendo el blue, me parece que no da para pensar que estemos ingresando en una híper, sí digo que puede haber un Rodrigazo antes o después de las elecciones y que también tenemos una híper a la vuelta de la esquina”.

“El temor que todos tenemos es que esta corrida cambiaria se transforme en corrida bancaria. La gente va a sacar sus depósitos en los bancos, yo parto de la base que esto no puede llegar a ocurrir a partir de la intervención que está ocurriendo, sea de operativos como este o de manos amigas, de bancos amigos participando en la construcción del blue y los demás dólares financieros”, agregó.

El faltazo al coloquio de IDEA

“Creo que esto que está ocurriendo en Mar del Plata no tiene antecedentes. He ido a todos los coloquios de IDEA y siempre hay una relación vinculante entre los funcionarios que van a dar charlas, que están pautadas en días y horas. En paralelo, el mismo organismo arma almuerzos en momentos en los cuales se dan otro tipo de conferencias en el salón principal y hay un trato civilizado.

Lo que ocurrió ahora por primera vez en la historia es que están compitiendo fácticamente dos candidatos presidenciales a la misma hora, Milei a armado una suerte de contra coloquio o de desafío, coloquio paralelo, que es este almuerzo que se da justo en el mismo horario que la única candidata a presidenta,

Patricia Bullrich estará presente en el coloquio. Esto marca una suerte de factura que se está dando entre un sector del empresariado, más libero, contra el círculo rojo de la economía real que sigue en idea y que me parece, ha colocado sus cañones diferenciándose de Milei. Es la primera vez que queda al descubierto una fractura en el frente empresarial”, reflexionó.

