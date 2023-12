Análisis de las decisiones económicas en la tercera semana de gobierno de Javier Milei

El Ministerio de Economía anunció la colocación en el mercado de $500 mil millones en Boncer (bonos atados a la inflación) con vencimiento en febrero de 2025. Para entender qué significa esta decisión, el economista Nicolás Aroma fue entrevistado en el programa Metaverso, de Ciudadano News: “Es tomar endeudamiento del mercado para financiar los gastos que quedan, en general el Ministerio de Economía emite bonos y toma prestada esa plata y paga una tasa de interés para ir financiándose a lo largo de los meses”.

Y agregó que hay un dato a tener en cuenta en la última licitación y tiene que ver con la tasa de interés a la que se está tomando la deuda: “El gobierno de Milei está pagando a los inversores una tasa que está por debajo de la inflación, está teniendo una política monetaria de bajas tasas de interés que no te alcanza a cubrir la inflación que se va a venir. Por ejemplo, los depósitos a plazo fijos ya no te rinden mensualmente y no te van a permitir cubrirte la inflación, muy distinto a lo que venía pasando donde los plazos fijos iban por encima de la tasa de inflación”, afirmó Aroma.

- Con respecto al tema del dólar, hay una especie de veranito cambiario, el dólar financiero ha retrocedido, se está achicando la brecha, ¿por qué sucede esto?

-El verano cambiario se produce porque venís de una tormenta total porque devaluaste más del 100% en un día, si haces eso es lógico y más con la expectativa de un nuevo gobierno. Es bastante lógico que la brecha se achique más aún cuando el dólar blue estaba totalmente inflado, en un valor que estaba muy por encima de las cuestiones macroeconómicas. La mayor cotización del dólar hace que ingresen más dólares al país porque se están acelerando liquidaciones por el tipo de cambio más alto que beneficia a los exportadores; las importaciones están paradas.

- ¿A qué responde el acuerdo de los supermercados de generar un precio regulado a ciertos productos de la canasta básica?

-Soy de la idea de que en el plan económico inicial deberían haber realizado algunas medidas tendientes a tener un control de los precios, no hubo, ahora aparece una especie de acuerdo voluntario, porque tampoco es planificado por el Estado, sino voluntario entre las cadenas de supermercado de bajar algunos precios de la canasta básica, habría que ver cómo funciona, si criticábamos antes que no funcionaban, no veo hoy por qué podrían funcionar. Los precios han aumentado de manera violenta estas últimas tres semanas, hubo aumentos de más del 100%, si se baja 20%, hacen un nexo de 80% en algunos productos, 60%, 50% en tres semanas, es más, no haría falta un acuerdo de precios cuando luego no tenés demanda y no vendes los productos.

- Se conoció que se prorrogó el presupuesto 2023 para el año que viene, ¿cómo puede impactar esto, se puede llegar a quedar corto frente al proceso que nos tocará vivir el año que viene?

-Cuando vos estás con una inflación muy fuerte que va a duplicar la de este año y mantenés el presupuesto del año anterior, lo que estás haciendo es licuar los gastos del Estado a la mitad en términos reales. Descontando la inflación te vas a quedar muy corto con el presupuesto de muchas partidas que eso tiene un impacto, por ejemplo, en partidas de funcionamiento de cuestiones de la administración federal que desde los salarios públicos veo muy mala perspectiva para que puedan acomodarse a la inflación. También existe la posibilidad de ir actualizando las partidas en el año por decreto, pero ya es una cosa mucho más difícil que hacer de manera presupuestaria, por supuesto que es parte del plan general para licuar muy fuerte los gastos, principalmente en los primeros meses, cuando, por ejemplo, los empleados públicos intentan ver cuándo pueden tener un aumento de salario, básicamente ya es tarde para su salario porque ya perdieron mucho contra la inflación. El plan apuesta a eso, a licuar muy fuerte los gastos en los primeros meses, es decir, que haya mucha inflación y que ahí puedas hacer gran parte del ajuste.