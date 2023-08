Yamila Rodríguez criticó al DT de la Selección y no fue convocada

El DT de la Selección Argentina femenina, Germán Portanova, decidió no convocar a Yamila Rodríguez, una de las mejores jugadoras del país, para el próximo amistoso oficial. Y muchos creen que esta decisión se debe a una crítica que la propia Yamila realizó hace unas semanas atrás.

Y es que Rodríguez, al margen de haberle deseado "todos los éxitos" al elenco argentino, después le dio like a un tweet que dice lo siguiente: "Borraron a la mejor de las nuestras. Tranca la sele".

Hay que recordar que, días después de la eliminación de Argentina en la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda, la delantera se expresó en Radio Capital 91.3 y opinó: "Me quedé con muchas ganas de jugar más. Obviamente la decisión no la tomo yo, sino el técnico. Los dos primeros partidos eran claves, sabíamos que con Suecia no se iba a dar, Germán se equivocó y lo hablamos después con él. Tardó en los cambios, lamentablemente se dio así. Salimos todas enojadas por el gol sobre el final con Italia. Después pudimos remontar y así se vio en el segundo partido".

Más allá de esto, la no citación de Portanova a Yamila Rodríguez no sería por esto, más bien responde a una renovación del plantel, ya que tampoco fueron citadas jugadoras del calibre de Estefanía Banini y Florencia Bonsegundo. De todas maneras, se sabía que estos dos nombres no iban a estar ya que ellas mismas anunciaron que después del Mundial se retiraban de la Selección.