¿Vuelve a las canchas? Agüero ilusionó a todos

Sergio Kun Agüero, abrió la posibilidad de volver al fútbol profesional, específicamente a Independiente de Avellaneda, el club de sus amores.

El legendario goleador, con 35 años y más de dos años de inactividad, sorprendió a sus seguidores en Twitch al revelar un audio de su cardiólogo en el que se vislumbra la opción de un retorno a las canchas.

"Tenemos que hacer los estudios, pero preparate que hay alguna esperanza. Te tenés que poner bien físicamente como para poder jugar unos minutos, pero yo lo veo bien", fueron las esperanzadoras palabras del médico ante la consulta del Kun.

Con un toque de humor y emoción, Agüero agregó: "Si me llama Carlitos Tevez (DT y amigo personal), ¿Qué querés que haga? Tengo que hablar con el cardiólogo. No es mala jugar de doble 9' con Ávalos", agregó el ex Manchester City y Barcelona, alimentando la ilusión de una vuelta a Independiente. ¿Se dará?