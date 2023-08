Una salteña disfrutó del título de Messi en Estados Unidos

Soledad Renfige está disfrutando de lo que muchos argentinos les gustaría vivir. Oriunda de Salta, vive en Florida, Estados Unidos, a pocas cuadras del Inter Miami, institución donde está brillando Lionel Messi y donde se coronó campeón el pasado sábado en la Leagues Cup.

"Fui con mis dos hijos, mi marido Carlos y mi nieto a un sport bar americano. Elegimos un lugar mexicano porque pensamos que habría más gente, pero la verdad es que se vivió muy tranquilo todo a comparación de lo que estamos acostumbrados", expresó Soledad, sobre el partido que se disputó en Tennessee.

En diálogo con Diario El Tribuno, la mujer argentina agregó: "Hay que tener en cuenta que nuestro fútbol no es tan importante todavía como el fútbol americano, el básquet o el béisbol. Es nuevo aún, pero había gente, sin embargo no fue lo que esperaba, pensé que íbamos a ser muchos más alentando al equipo, tal vez en otros puntos como South Beach había más gente, por la cantidad de latinos, no lo sé".

Además, la salteña opinó que "se vive una Messimanía", debido a la cantidad de camisetas, gorras y otros elementos deportivos con los colores del Inter Miami y la cara del capitán de la Selección argentina.

A menos de dos meses de haber debutado con la casaca rosa, Messi logró su primer título en Estados Unidos, luego de que el Inter Miami venciera por penales a Nashville en la gran final de la Leagues Cup. Ahora, todos los esfuerzos estarán puestos en mejorar la campaña en la temporada regular de la Major League Soccer (MLS).