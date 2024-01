Un héroe de la Copa Davis 2016 le pone punto final a su carrera

El tenista argentino Federico Delbonis conmocionó al mundo del tenis al anunciar su retiro del circuito profesional a los 33 años de edad. A través de un emotivo posteo en sus redes sociales, Delbonis compartió sus reflexiones sobre su carrera y expresó su decisión de poner fin a su trayectoria como tenista.

En su mensaje, Delbonis destacó que su carrera en el tenis no solo lo formó como deportista, sino también como persona. Agradeció a todas las personas que lo apoyaron y confiaron en él a lo largo de los años, y compartió su gratitud por las experiencias vividas en la cancha y fuera de ella. "Hoy se termina un viaje de los más enriquecedores de mi vida, pero van a venir más rutas para recorrer", expresó el tenista argentino.

Uno de los momentos más destacados de la carrera de Delbonis fue su participación en la final de la Copa Davis 2016, donde tuvo un papel crucial en la consagración de Argentina. En un emocionante enfrentamiento contra Croacia, Fede se convirtió en el héroe nacional al derrotar a Ivo Karlovic y asegurar el título para su país después de 93 años de espera. "Se me caen las lágrimas cada vez que veo cómo ganamos la Davis. Me sigo emocionando cuando me veo en el punto final", confesó el tenista en una entrevista posterior.

A pesar de su retiro, Delbonis aún tiene una última participación en el circuito, ya que fue invitado por la organización para jugar en dobles junto a su compatriota Facundo Bagnis en un torneo que se desarrollará en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. Será una oportunidad para despedirse de sus seguidores y compañeros en un evento especial antes de iniciar una nueva etapa fuera de las canchas.

Con dos títulos ATP en su carrera y victorias destacadas sobre grandes del tenis como Roger Federer, Federico Delbonis deja un legado significativo en el deporte argentino y será recordado como un verdadero ícono del tenis nacional.