Sergio Berni: "Los grandes no quieren la vuelta de los visitantes"

Este miércoles, Sergio Berni, exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y actual senador provincial bonaerense, afirmó que los hinchas visitantes no vuelven a los estadios de fútbol argentino porque “los clubes grandes no quieren”.

En diálogo con Radio Continental, Berni expresó que “el fútbol es un gran negocio y si no hay visitantes no es porque haya miedo, sino porque los clubes grandes no quieren. Es la verdad. Yo no lo digo, lo dicen los clubes grandes”.

En este sentido, agregó: “Si hoy le decís a Boca, River, Independiente, Racing y a todos los grandes que vamos a volver al público visitante te dicen: ‘Magoya’”.

A su vez, Berni señaló que el motivo por el cual los clubes grandes no quieren volver a recibir a los hinchas visitantes es “por una cuestión de capacidad”. “Tienen el problema de que muchísimos socios quedan afuera. Esto vino a resolverles esa queja de los socios de no poder asistir a la cancha”, argumentó.

En tanto, aseguró que en la provincia de Buenos Aires no hay impedimentos para que se concrete el regreso de los visitantes. “No hay ningún problema para que la provincia de Buenos Aires reciba público visitante.

¿Por qué para ciertos partidos sí y para ciertos partidos no? La respuesta es simple, económica. A los grandes no les interesa el público visitante”, cerró.

El fútbol argentino lleva 11 años sin el ingreso de hinchas visitantes en todas sus categorías de la AFA. La medida se tomó a raíz de la violencia en los estadios y mantenida por conveniencia política, la presencia de hinchas rivales en los partidos salió de la agenda del fútbol.

Actualmente, esta prohibición constituye un hecho excepcional ligado estrictamente a una oportunidad económica para algunos clubes.