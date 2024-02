Segundo ciclo: Sara volvió al Deportivo Maipú

Deportivo Maipú confirmó que Juan Manuel Sara ya está trabajando en el club, en lo que es su segundo ciclo en la institución de calle Vergara. ¿Cómo le irá en esta oportunidad?

"#DeportivoMaipu entrenó este miércoles por la tarde en La Fortaleza 🙌🏻. El equipo estuvo al mando de Juan Manuel Sara, quien se hará cargo del equipo, junto a Damián Timpani que será su AC. ¡Bienvenido Juan al Cruzado, en esta nueva etapa!", escribió el club en sus redes sociales.

Sara tendrá su primera función (en este segundo período) en el Cruzado este sábado ante San Martín de San Juan en el Estadio Omar Higinio Sperdutti desde las 18.00.

El Cruzado necesita sumar de manera urgente, ya que cayó en sus tres primeras presentaciones y no convirtió goles (0-2 vs. Chacarita, 0-2 vs. San Martín de Tucumán y 0-2 vs. Arsenal.