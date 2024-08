Se terminó el amor entre Moretti y Ortigoza

San Lorenzo vive horas revolucionadas: en una entrevista televisiva el manager del club Néstor Ortigoza salió con los tapones de punta contra la dirigencia que comanda Marcelo Moretti y horas después el propio Presidente decidió correrlo de su cargo de encargado del fútbol profesional.

A la espera de saber si el ex volante seguirá o no en su puesto de vocal de comisión directiva, los popes cuervos empiezan a darle forma al área luego de la salida del Gordo.

"A mi me molestó como se manejó el tema de Insua. Yo no entendía porque se enojaba tanto y era por la rosca interna. Y ahora lo estoy sintiendo yo".



🎙️Néstor Ortigoza🇵🇾, en @TNTSportsAR.



Según el sitio San Lorenzo Primero el que comandará el equipo de trabajo del fútbol profesional azulgrana será Julio Lopardo, ex vicepresidente en la gestión de Fernando Miele y 4° Vocal de CD. Además, continuarán Ariel Graña, Norberto Ortega Sánchez y Ángel Bernuncio, que llegaron de la mano de Marcelo Moretti cuando este ganó las elecciones el pasado 17 de diciembre.

El ex volante disparó contra la dirigencia este jueves al mediodía: "El mercado de pases que se hizo fue muy desprolijo. Cuando me fueron a buscar fue para que me encargue del fútbol. Hoy van siete meses y contra Independiente no me dejaron pasar, pusieron pasacalles y traen refuerzos en reserva y no me avisan".

"A mí me molestó como se manejó el tema Insua. Yo no entendía por qué estaba tan enojado, y ahora entiendo que es por la rosca. Lo estoy viviendo yo. Yo me tuve que sentar con él y decirle que no iba a seguir más. A San Lorenzo le dio mucho en un momento difícil" dijo sobre la tarde en la que él y Marcelo Moretti le comunicaron al Gallego que dejaba de ser el entrenador del primer equipo azulgrana.

Lo cierto es que Moretti se salió con la suya apartando a Ortigoza del fútbol profesional.