Se eligieron las 33 mejores camisetas de todos los tiempos y hay dos de nuestro país

En las últimas horas, la reconocida revista inglesa Four Four Two ha desatado una nueva ola de debates entre los fanáticos del fútbol al revelar su selección de las 33 mejores camisetas de la historia, tanto de selecciones como de clubes. La particularidad de este ranking radica en que se centra exclusivamente en las camisetas de los jugadores de campo, reservando a los arqueros para un análisis aparte.

En esta distinguida lista, el fútbol argentino se hace presente con dos representantes de lujo: la camiseta de la Selección en el Mundial de México 1986 y la emblemática remera de Boca Juniors de la temporada 1985/1986.

La camiseta titular de la Selección argentina en México 1986 (foto de portada) se alza con la séptima posición en este exclusivo ranking. Four Four Two destaca la iconicidad de esta remera, confeccionada por la marca francesa Le Coq Sportif, y señala que su notoriedad está intrínsecamente ligada a uno de los jugadores más legendarios de la historia del fútbol: Diego Maradona. La publicación resalta la inspirada actuación de Maradona, quien capitaneó al equipo argentino hacia la gloria en tierras mexicanas, aunque se señala que Argentina optó por utilizar la camiseta suplente en el decisivo cruce de cuartos de final contra Inglaterra.

En cuanto a la camiseta icónica de Boca Juniors de la temporada 1985/1986 (abajo), la revista la elogia como una de las últimas vestimentas del club antes de incorporar patrocinadores. Describen la combinación de la gruesa banda amarilla, el distintivo logo de Adidas y el diseño del cuello como elementos que se fusionaron para lograr un efecto impresionante.

A continuación, el ranking completo:

1. Países Bajos 1988 (titular)

2. Dinamarca 1988 (titular)3. Ajax 1989/90 (suplente)4. Nigeria 2018 (titular)5. Francia 1984 (titular)6. Alemania Occidental 1988/90 (titular)7. Argentina 1986 (titular)8. Arsenal 1991/93 (suplente)9. Inglaterra 1990 (alternativa)10. México 1998 (titular)11. Milan 1992/3 (titular)12. Manchester United 1990/2 (suplente)13. Liverpool 1989/91 (titular)14. Escocia 1996 (titular)15. Países Bajos 1974 (titular)16. Newcastle United 1995/7 (titular)17. Ajax 2021/22 (alternativa)18. Arsenal 1995/96 (suplente)19. Inglaterra 1982 (titular)20. Barcelona 1995/97 (suplente)21. Borussia Dortmund 1996/97 (titular)22. Brasil 1970 (titular)23. Borussia Monchengladbah 1974/75 (titular)24. Barcelona 1995/97 (titular)25. Bélgica 1984 (titular)26. Ajax 1993/94 (titular)27. América 1990/91 (titular)28. Fiorentina 1998/99 (alternativa)29. Perú 1978 (titular)30. Tottenham 1985/87 (titular)31. Boca 1985/86 (titular)32. Estados Unidos 1994 (suplente)33. Inglaterra 1966 (suplente)