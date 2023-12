Se confirmó el fixture de la Copa de la Liga 2024

Este martes 26 de diciembre quedó confirmado el fixture de la Copa de la Liga 2024, el torneo del primer semestre del fútbol grande de la Argentina. 28 equipos divididos en dos zonas de 14, donde en la jornada número 7 habrá duelos interzonales, destacándose los clásicos más importantes como River vs. Boca en el Monumental, Independiente vs. Racing en el Libertadores de América y Huracán vs. San Lorenzo en Parque Patricios, entre otros.

La mala noticia para los mendocinos es que no se enfrentarán Godoy Cruz vs. Independiente Rivadavia. La única chance es que se encuentren a partir de cuartos de final.

La Copa de la Liga 2024 iniciará a finales de enero y la gran final está pactada para el 5 de mayo. A continuación, el fixture completo tanto de la Zona A como la Zona B.

Fixture Zona A

Fecha 1

Independiente Rivadavia vs. Independiente

Talleres vs. Gimnasia

Barracas Central vs. Vélez

Instituto vs. Deportivo Riestra

Atlético Tucumán vs. Rosario Central

River vs. Argentinos

Banfield vs. Huracán



Fecha 2

Argentinos Juniors vs. Deportivo Riestra

Gimnasia vs. Independiente Rivadavia

Huracán vs. Talleres

Vélez vs. Independiente

Barracas Central vs. River

Rosario Central vs. Banfield

Instituto vs. Atlético Tucumán



Fecha 3

Independiente vs. Gimnasia

Independiente Rivadavia vs. Huracán

River vs. Vélez

Banfield vs. Instituto

Talleres vs. Rosario Central

Atlético Tucumán vs. Argentinos Juniors

Deportivo Riestra vs. Barracas Central



Fecha 4

Vélez vs. Gimnasia

Huracán vs. Independiente

Rosario Central vs. Independiente Rivadavia

Argentinos vs. Banfield

Barracas Central vs. Atlético Tucumán

Instituto vs. Talleres

Deportivo Riestra vs. River



Fecha 5

Gimnasia vs. Huracán

Independiente vs. Rosario Central

Banfield vs. Barracas Central

Deportivo Riestra vs. Vélez

Independiente Rivadavia vs. Instituto

Talleres vs. Argentinos

Atlético Tucumán vs. River



Fecha 6

Rosario Central vs. Gimnasia

Vélez vs. Huracán

Instituto vs. Independiente

River vs. Banfield

Argentinos vs. Independiente Rivadavia

Barracas Central vs. Talleres

Deportivo Riestra vs. Atlético Tucumán



Fecha 7 (interzonal A vs. B)

Vélez vs. Tigre

Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra

Huracán vs. San Lorenzo

Newell’s vs. Rosario Central

Independiente vs. Racing

Lanús vs. Banfield

River vs. Boca

Unión vs. Independiente Rivadavia

Gimnasia vs. Estudiantes

Belgrano vs. Talleres

Sarmiento vs. Barracas Central

Instituto vs. Godoy Cruz

Argentinos vs. Platense

Central Córdoba vs. Atlético Tucumán



Fecha 8

Huracán vs. Rosario Central

Independiente vs. Argentinos

Gimnasia vs. Instituto

Talleres vs. River

Independiente Rivadavia vs. Barracas Central

Banfield vs. Deportivo Riestra

Atlético Tucumán vs. Vélez



Fecha 9

Atlético Tucumán vs. Banfield

Barracas Central vs. Independiente

Argentinos vs. Gimnasia

River vs. Independiente Rivadavia

Vélez vs. Rosario Central

Deportivo Riestra vs. Talleres

Instituto vs. Huracán



Fecha 10

Banfield vs. Vélez

Gimnasia vs. Barracas Central

Huracán vs. Argentinos

Rosario Central vs. Instituto

Independiente Rivadavia vs. Deportivo Riestra

Talleres vs. Atlético Tucumán

Independiente vs. River



Fecha 11

Vélez vs. Instituto

Atlético Tucumán vs. Independiente Rivadavia

Argentinos vs. Rosario Central

River vs. Gimnasia

Deportivo Riestra vs. Independiente

Banfield vs. Talleres

Barracas Central vs. Huracán



Fecha 12

Gimnasia vs. Deportivo Riestra

Huracán vs. River

Instituto vs. Argentinos

Independiente vs. Atlético Tucumán

Talleres vs. Vélez

Rosario Central vs. Barracas Central

Independiente Rivadavia vs. Banfield



Fecha 13

Atlético Tucumán vs. Gimnasia

Vélez vs. Argentinos Juniors

River vs. Rosario Central

Deportivo Riestra vs. Huracán

Talleres vs. Independiente Rivadavia

Banfield vs. Independiente

Barracas Central vs. Instituto



Fecha 14

Gimnasia vs. Banfield

Independiente Rivadavia vs. Vélez

Instituto vs. River

Huracán vs. Atlético Tucumán

Independiente vs. Talleres

Rosario Central vs.Deportivo Riestra

Argentinos vs. Barracas Central

Fixture Zona B

Fecha 1

Estudiantes vs. Belgrano

Godoy Cruz vs. Defensa y Justicia

Racing vs. Unión

Platense vs. Boca

Tigre vs. Sarmiento

San Lorenzo vs. Lanús

Central Córdoba vs. Newell’s



Fecha 2

Belgrano vs. San Lorenzo

Unión vs. Estudiantes

Lanús vs. Newell’s

Racing vs. Tigre

Central Córdoba vs. Godoy Cruz

Defensa y Justicia vs. Platense

Boca vs. Sarmiento



Fecha 3

Platense vs. Central Córdoba

Godoy Cruz vs. Lanús

Newell’s vs. Belgrano

Sarmiento vs. Defensa y Justicia

Tigre vs. Boca

Estudiantes vs. Racing

San Lorenzo vs. Unión



Fecha 4

Central Córdoba vs. Sarmiento

Lanús vs. Platense

Estudiantes vs. Tigre

Boca vs. Defensa y Justicia

Unión vs. Newell’s

Racing vs. San Lorenzo

Belgrano vs. Godoy Cruz



Fecha 5

Sarmiento vs. Lanús

Boca vs. Central Córdoba

Tigre vs. Defensa y Justicia

San Lorenzo vs. Estudiantes

Newell’s vs. Racing

Platense vs. Belgrano

Godoy Cruz vs. Unión



Fecha 6

Lanús vs. Boca

Defensa y Justicia vs. Central Córdoba

Estudiantes vs. Newell’s

San Lorenzo vs. Tigre

Belgrano vs. Sarmiento

Unión vs. Platense

Racing vs. Godoy Cruz



Fecha 8

Newell’s vs. San Lorenzo

Godoy Cruz vs. Estudiantes

Defensa y Justicia vs. Lanús

Tigre vs. Central Córdoba

Sarmiento vs. Unión

Platense vs. Racing

Boca vs. Belgrano



Fecha 9

Lanús vs. Central Córdoba

Belgrano vs. Defensa y Justicia

Estudiantes vs. Platense

San Lorenzo vs. Godoy Cruz

Racing vs. Sarmiento

Newell’s vs. Tigre

Unión vs. Boca



Fecha 10

Sarmiento vs. Estudiantes

Defensa y Justicia vs. Unión

Boca vs. Racing

Central Córdoba vs. Belgrano

Platense vs. San Lorenzo

Tigre vs. Lanús

Godoy Cruz vs. Newell’s



Fecha 11

Estudiantes vs. Boca

Belgrano vs. Lanús

San Lorenzo vs. Sarmiento

Newell’s vs. Platense

Godoy Cruz vs. Tigre

Unión vs. Central Córdoba

Racing vs. Defensa y Justicia



Fecha 12

Lanús vs. Unión

Central Córdoba vs. Racing

Defensa y Justicia vs. Estudiantes

Sarmiento vs. Newell’s

Platense vs. Godoy Cruz

Tigre vs. Belgrano

Boca vs. San Lorenzo



Fecha 13

Estudiantes vs. Central Córdoba

Racing vs. Lanús

San Lorenzo vs. Defensa y Justicia

Platense vs. Tigre

Newell’s vs. Boca

Unión vs. Belgrano

Godoy Cruz vs. Sarmiento



Fecha 14

Sarmiento vs. Platense

Tigre vs. Unión

Boca vs. Godoy Cruz

Lanús vs. Estudiantes

Central Córdoba vs. San Lorenzo

Defensa y Justicia vs. Newell’s

Belgrano vs. Racing