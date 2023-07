Qué placer verte otra vez: Campazzo vuelve al Real Madrid

Si bien ya era un secreto a voces, este martes se confirmó que Facundo Campazzo vuelve a vestir la casaca del Real Madrid. Un club donde el propio argentino se ha sentido como en casa y logró varios títulos, entre ellos dos Euroligas.

Facu reconoció que su familia juega un papel fundamental en la toma de decisiones: "A mi familia le encanta Madrid, también les gusta el equipo. Vuelvo a lo que siento que es mi casa. Mi hija nació aquí, por lo que eso también fue muy importante, la comodidad de la familia para estar tranquilos. Si ellas están felices, yo también estoy feliz", comentó en la página oficial del Real Madrid.

Cuando habló sobre su juego y los cambios desde que dejó Madrid hace algunos años, Facu expresó: "Solo soy dos o tres años más grande, me siento bien físicamente y considero que soy mejor jugador que cuando me fui. Ahora debo demostrarlo en el día intentaré trabajar duro, seguir persiguiendo objetivos, luchando por títulos y ser parte de este equipo que siempre busca ganarlo todo".

Chus Mateo está al mando del equipo, quien anteriormente era asistente de Pablo Laso, ya no está presente en el club. Facu habló sobre Chus: "Daré al 100% lo que él necesita y me pida, sumado a mi identidad ya lo que me presentó hasta aquí, a mi corazón. Entregaré todo en cada partido, tanto en defensa como en ataque, utilizando mi experiencia .Trataré de adaptarme al equipo y entregarme al máximo".

Luego agregó: "Siempre que se menciona al Real Madrid, se habla de títulos. Espero que no sea una excepción. En cada competición en la que participemos, intentaremos ganarla. Trabajaremos durante toda la temporada, día a día, para conseguir cada título que se presente, luchando por ellos y manteniéndonos siempre en la cima".

Por último, también habló sobre los aficionados del Madrid: "Desde que me uní al Real Madrid, me han mostrado mucho cariño y durante estos años que no estuve en el club, eso no ha cambiado. Tengo muchas ganas de vivir nuevamente un partido en el WiZink Center".