Por qué se celebra el Día de la Futbolista cada 21 de agosto

Como cada 21 de agosto, se celebra el Día de la Futbolista Argentina. Esto es en homenaje a Elba Selva, quién le anotó ¡cuatro goles! a Inglaterra en el Mundial de México de 1971 (un certamen no oficial) con la camiseta de la Selección argentina.

Hay que recordar que a fines de 2020 se promulgó la Ley 27.596, en donde se conmemora el Día de la Futbolista Argentina y tiene por objetivo visibilizar los torneos femeninos de fútbol, además de buscar una mayor igualdad con la actividad masculina.

Una jornada inolvidable

El 21 de agosto de 1971, la Selección argentina goleó 4 a 1 a Inglaterra con goles de Elba Selva, en un partido bisagra para la historia del fútbol de nuestro país. Las denominadas Pioneras de la actividad en el fútbol femenino en nuestro país, participaron de esa Copa del Mundo cuando la disciplina era amateur y no recibía ninguna ayuda económica. De hecho, el certamen no es considerado por no tener el aval de FIFA.

Como si fuera poco, semejante resultados se realizó ante un colmado Estadio Azteca que apoyó a las Albicelestes y que, pese a no formar parte del podio, dejaron una huella imborrable en el fútbol femenino.

Elba Selva, ícono del fútbol femenino en Argentina

Nacida el 14 de enero de 1945, es una amante del fútbol y que en su época de juventud, trabajaba en la mañana en una fábrica de medias, en las tardes entrenaba y los fines de semana jugaba por amor al deporte, ya que la actividad era completamente amateur.

En el año 1971 estuvo convocada para jugar la Copa del Mundo de México y si bien su decisión era la de no viajar, finalmente su marido la incentivó a ir y participar, convirtiéndose así en un ícono, hasta estos días, del fútbol de nuestro país.

Argentina participó en esa edición obteniendo el cuarto lugar y logrando una épica goleada ante Inglaterra. Sin embargo, dicho mundial no es tenido en cuenta por FIFA, al margen de que tuvo un tremendo éxito de taquilla. La copa quedó en manos de Dinamarca, quien venció a la final a las anfitriones por 3 a 0 y que en semis había goleado a las Albicelestes por 5-0.