Para Nico Otamendi las vacaciones pueden esperar

El defensor de la Selección argentina Nicolás Otamendi habló a horas del debut de la Selección argentina en los Juegos Olímpicos ante Marruecos.

"Vine sin vacaciones, prácticamente. Tuve dos días, que fui a Portugal para hacer el recambio de ropa. Estoy muy ilusionado porque es una competición que nunca jugué, ni hice juveniles en la Selección", dijo Ota.

"Esto es algo soñado. En el club lo entendieron y me dieron el permiso para poder estar, entendiendo mi edad y mis ganas. La Selección siempre es prioridad. Me ilusiona soñar con llevar la medalla dorada", agregó el defensor.

Sobre la Scaloneta

El jugador reconoció haberse sentirse molesto por haber salido del equipo titular durante la reciente Copa América.

"Uno quiere estar. Mentiría si dijera que no me jodió tener que salir. Nací para competir y hay que aceptar las decisiones del entrenador. Hay que seguir compitiendo e intentar hacerlo bien cuando me toque", manifestó Ota quien perdió su lugar en cancha a manos de su compañero Lisandro Martínez.

En tal sentido, marcó la preparación con la que deben contar los futbolistas para afrontar instancias decisivas. "Me tocó definir las eliminatorias de penales, a Leandro Paredes también le tocó entrar y Lautaro Martínez definió la final. Son momentos que hay que estar preparados, de la cabeza más que nada. En el juego cada uno tiene sus condiciones y trata de implementarlo al máximo", señaló.