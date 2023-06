Montiel fue imputado por una denuncia de abuso sexual

Luego de la declaración testimonial de una joven que denunció haber sido violada en una fiesta organizada en la madrugada del 1° de enero de 2019 en la casa familiar de Gonzalo Montiel, el futbolista fue informado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o mas personas.

El pasado jueves, el lateral campeón del mundo se presentó de forma voluntaria en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Delitos Derivados de Violencia Familiar y de Género y Delitos contra la Integridad Sexual N° 3 de La Matanza, a cargo del fiscal Luis Alberto Brogna. Aprovechando sus vacaciones en la Argentina, brindó una declaración, conoció los cargos por los cuales se lo acusan y lo notificaron sobre los derechos que le corresponden.

En su exposición, Montiel (quien está representado por los doctores Nicolás Payarola y Matías Aquino) contó que al momento del hecho conocía a la denunciante "hace algunos meses" y "tuvimos un solo encuentro, en donde fuimos a mi departamento de Capital, y tuvimos relaciones sexuales consentidas". Al relatar su versión sobre lo que pasó aquella noche, mencionó que regresó entre las 7 y las 8 de la mañana después de haber llevado a un amigo a su casa y que se encontró con todos los invitados fuera de la casa.

"Mi mamá y mis amigos me empiezan a contar que C. (la víctima) gritaba enojada y decía que todo era mi culpa porque yo no la había cuidado; yo no entendía a qué se refería", expresó Montiel, quien agregó que "me dijeron que Alexis se la había llevado a su casa, y que antes habían estado en el auto de mi papá que estaba estacionado adentro de la casa". Sin embargo, en la declaración negó conocer a esta persona.

Según Diario Olé, la causa está caratulada "Acosta Alexis s/abuso sexual con acceso carnal", aunque hasta el momento no fue identificado. Lo mismo sucede con una tercera persona que también habría participado del abuso.

¿Cómo sigue la causa?

A la denunciante se le designó una audiencia para el 22 de junio en la que tendrá la posibilidad de brindar "una declaración testimonial a los efectos de aclarar o ampliar los términos de su denuncia" de forma excepcional.