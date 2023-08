Messi y su presente en el Inter Miami: "Estoy muy..."

Lionel Messi habló en conferencia de prensa, a 48 horas de su primera final con el Inter Miami. El próximo sábado, el elenco Rosa enfrentará a Nashville en el cierre la Leagues Cup.Repasamos las principales declaraciones del astro argentino.

"Muy felices de haber cumplido el objetivo de estar en la Concachampions del año que viene y poder jugar una final", comentó Leo tras el logro de estar en el partido más importante de la Leagues Cup.

En lo que respecta a su llegada a Estados Unidos, amplió: "Cuando llegué, lo hice con mucha ilusión. Con las ganas de seguir obteniendo resultados como lo hice toda mi carrera y si bien fue una gran sorpresa que estemos a punto de jugar una final para la gente que no nos ve entrenar en el día a día, nosotros nos preparamos para esto, para intentar competir y lograr este título. El equipo tuvo un crecimiento muy grande desde la llegada del Tata (Martino)".

Y agregó: "Mi decisión pasó por muchísimas cuestiones. Lo pensamos y lo decidimos con mi mujer, la familia en general. Yo vine a jugar, a seguir disfrutando del fútbol, que es lo que me gustó toda la vida. Elegí este lugar por eso sobre todas las cosas. Estoy muy feliz de la decisión que tomamos. Fue extraordinario desde el primer día".

Finalmente, se refirió al Balón de Oro y a la Copa del Mundo de Qatar 2022. "Durante mi carrera, lo dije muchas veces. El Balón de Oro es un premio importante, el más lindo a nivel individual, pero nunca le di importancia. Lo más importante siempre fueron los premios colectivos. Tuve la suerte de conseguirlo todo en mi carrera y te podrás imaginar que después de haber conseguido el Mundial, que era en lo que me faltaba, mucho menos estoy pensando en ese premio. Mi premio más grande fue ese y hoy estoy disfrutando de mi momento. La verdad que no lo pienso. Si llega, bien, y si no, no pasa nada. Ahora tengo nuevos objetivos con este club".