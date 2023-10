Icardi fue clave en el triunfo épico de Galatasaray en Inglaterra

Galatasaray venció 3 a 2 a Manchester United en Old Trafford, siendo una de las victorias más importantes de la historia del elenco turco. Mauro Icardi anotó el último tanto, mientras que en el local jugó unos minutos Alejandro Garnacho.

Wilfried Zaha y Muhammed Kerem Aktürkoglu habían marcado los primeros dos tantos para el Galatasaray, mientras que en el United hubo un doblete de Rasmus Höjlund.

A los 32 minutos del segundo tiempo, con el partido igualado 2-2, Mauro Icardi falló un penal, pero cuatro minutos después pudo enmendar las cosas con el tanto que le dio el triunfo a los turcos, que acumulan cuatro unidades en el Grupo A de la Champions League. Manchester perdió en sus dos presentaciones y está al borde de la eliminación.

El resto de la fecha

Union Berlin 2-3 Braga

Salzburgo 0-2 Real Sociedad

Copenhague 1-2 Bayern Munich

Inter 1-0 Benfica

Lens 2-1 Arsenal

Napoli 2-3 Real Madrid

PSV 2-2 Sevilla

Partidos para este miércoles 4 de octubre

13.45: Atlético Madrid vs. Feyenoord (TV: Fox Sports)

13.45: Royal Antwerp vs. Shakhtar (TV: Fox Sports 2)

16.00: B. Dortmund vs. Milan (TV: ESPN 3)

16.00: Celtic vs. Lazio (TV: Fox Sports 2)

16.00: Estrella Roja vs. Young Boys (TV: ESPN Extra)

16.00: Porto vs. Barcelona (TV: Fox Sports)

16.00: Newcastle vs. PSG (TV: ESPN 2)

16.00: R.B. Leipzig vs. Manchester City (TV: ESPN)