Fecha 6 de la Copa de la Liga 2024: días, horarios y TV de cada juego

El fútbol argentino se prepara para vivir una nueva fecha, que será la antesala a la jornada de los clásicos. Se trata de la fecha 6 que tiene como platos principales los duelos entre River vs. Banfield, Lanús vs. Boca y Racing vs. Godoy Cruz, entre otros. A continuación, la agenda completa.

Fecha 6: duelos, zonas, TV y árbitros

Sábado 17 de febrero

17.00: San Lorenzo vs. Tigre (Zona B) TNT Sports

Árbitro: Nicolás Ramírez

19.00: Racing vs. Godoy Cruz (Zona B) ESPN Premium

Árbitro: Fernando Rapallini

21.00: Rosario Central vs. Gimnasia La Plata (Zona A) TNT Sports

Árbitro: Facundo Tello

Domingo 18 de febrero

17.00: Vélez vs. Huracán (Zona A) ESPN Premium

Árbitro: Andrés Merlos

17.00: Instituto vs. Independiente de Avellaneda (Zona A) TNT Sports

Árbitro: Pablo Dóvalo

19.15: River Plate vs. Banfield (Zona A) TNT Sports

Árbitro: Sebastián Zunino

21.30: Lanús vs. Boca Juniors (Zona B) ESPN Premium

Árbitro: Silvio Trucco

Lunes 19 de febrero

17.00: Deportivo Riestra vs. Atlético Tucumán (Zona A) ESPN Premium

Árbitro: Darío Herrera

19.15: Estudiantes (LP) vs. Newell’s (Zona B) TNT Sports

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

19.15: Barracas Central vs. Talleres (Zona A) TV Pública

Árbitro: Yael Falcón Pérez

21.30: Unión vs. Platense (Zona B) TV Pública

Árbitro: Pablo Echavarría

21.30: Belgrano vs. Sarmiento (Zona B) TNT Sports

Árbitro: Jorge Baliño

Martes 20 de febrero

17.00: Argentinos Juniors vs. Independiente Rivadavia (Zona A) ESPN Premium

Árbitro: Sebastián Martínez

20.00: Defensa y Justicia vs. Central Córdoba (Zona B) TNT Sports

Árbitro: Andrés Gariano