Fecha 24 de la LPF: días, horarios, TV y árbitros

Este sábado 8 de julio comienza la fecha 24 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), donde se destacan los encuentros entre-San Lorenzo-River, Talleres-Unión, Vélez-Godoy Cruz y Boca-Huracán. Además, el Millo podría coronarse, con tres fechas más aún por jugarse. A continuación, la grilla completa.

Sábado 8 de julio

18.00: Estudiantes de La Plata vs. Racing | ESPN Premium | Germán Delfino

20.30: San Lorenzo vs. River | TNT Sports| Facundo Tello

Domingo 9 de julio

15.30: Instituto vs. Tigre | ESPN Premium | Fernando Echenique

15.30: Platense vs. Sarmiento | TNT Sports | Leandro Rey Hilfer

18.00: Vélez vs. Godoy Cruz | TNT Sports | Sebastián Zunino



20.30: Banfield vs. Arsenal | TNT Sports | Luis Lobo Medina

20.30: Defensa y Justicia vs. Lanús | ESPN Premium | Darío Herrera

Lunes 10 de julio

14.00: Barracas Central vs. Argentinos Juniors | ESPN Premium | Andrés Merlos

16.30: Colón vs. Belgrano | TNT Sports | Franco Acita

19.30: Boca vs. Huracán | ESPN Premium | Nicolás Ramírez



21.30: Talleres vs. Unión | TNT Sports | Nicolás Lamolina

Martes 11 de julio

18.45: Rosario Central vs. Central Córdoba | ESPN Premium | Fernando Espinoza

20.00: Independiente vs. Newell's | TNT Sports | Ariel Penel

21.30: Atlético Tucumán vs. Gimnasia de La Plata | ESPN Premium | Nazareno Arasa

Posiciones

1-River 53

2-Talleres 44

3-San Lorenzo 42

Si River vence a San Lorenzo y Talleres no puede ganarle a Unión, el equipo de Demichelis será campeón en esta fecha.