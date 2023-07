Etcheverry ganó un épico partido y pasó a la segunda ronda de Wimbledon

Tomás Martín Etcheverry venció al español Bernabe Zapata Miralles en cinco sets, en una batalla épica que duró 4 horas y 40 minutos, con interrupciones por la lluvia.

El resultado final fue 6-7 (5), 5-7, 6-3, 6-4 y 7-5 a favor del argentino, que se convirtió en el tercer tenista nacional en pasar a la siguiente instancia junto con Diego Schwartzman y Nadia Podoroska.

El rival en la siguiente instancia será el suizo Stan Wawrinka. El partido será este miércoles en horario a definir.

Jornada complicada por el clima en Wimbledon

La lluvia fue la protagonista y obligó a reprogramar los partidos, incluyendo los debuts de dos destacados tenistas argentinos.

Francisco Cerúndolo, actualmente en el puesto número 19 del ranking ATP, llega a Wimbledon con una gran actuación en el ATP 250 de Eastbourne, donde se consagró campeón y puso fin a una sequía de 28 años del tenis argentino sobre césped. Sin embargo, su debut en el torneo londinense se vio postergado debido a las condiciones climáticas. Enfrenta al portugués Nuno Borges, número 69 del ranking, en un emocionante encuentro que se llevará a cabo este miércoles a las 7 de la mañana, siempre y cuando el clima lo permita. El ganador de este duelo se enfrentará en la segunda ronda al vencedor del enfrentamiento entre el checo Jiri Lehecka, ubicado en el puesto 37 del ranking, y el austríaco Sebastian Ofner, número 72 del mundo.

En el mismo turno del miércoles, otro argentino buscará hacerse un lugar en la siguiente fase del torneo. Federico Coria, actualmente en el puesto 238 del ranking ATP, se medirá frente al bielorruso Illia Ivashka, quien ocupa el número 50 en el ranking. Coria, decidió dejar su marca en Wimbledon, deberá superar un duro oponente para avanzar en el torneo. El ganador de este enfrentamiento se encontrará en la segunda ronda con el japonés Sho Shimabukuro, ubicado en el puesto 162 del ranking, o el talentoso búlgaro Grigor Dimitrov, número 24 del mundo.

Duelos para este miércoles

Cerúndolo vs. Borges, a las 7 de la mañana en el primer turno de la cancha número 15

Coria vs. Ivashka, no antes de las 9, en el segundo turno de la cancha 9

Pella (1) vs. Coric (0), no antes de las 9, en el segundo turno de la cancha 14

Schwartzman vs. Sinner, no antes de las 13, en el tercer turno de la cancha 1

Podoroska vs. Azarenka, no antes de las 13, en el último turno de la cancha 2

Etcheverry vs. Wawrinka con horario y cancha a definir.