El Ciclón suma problemas: deberá cancelarle una deuda a Nacho Piatti

Luego de la renuncia del titular de la Comisión de Fútbol post cruce con el presidente Marcelo Moretti, San Lorenzo de Almagro suma un nuevo conflicto judicial: deberá pagarle casi u$s3 millones al exfutbolista Ignacio Piatti.

Así lo resolvió la Sala I de la Cámara Laboral, que dictaminó sentencia definitiva en el proceso judicial iniciado por el exfutbolista contra el club de Boedo al reclamarle sueldos atrasados, intereses y una indemnización luego de su conflictiva salida en 2021. Ordenó que el club deberá pagarle poco más de 2,7 millones de dólares.

La decisión llega tras la apelación de un fallo anterior, que en abril de 2023 había estipulado el pago de 800 mil dólares al futbolista en concepto de sueldos adeudados y es por eso que el monto fue incrementado tras considerar la indemnización por la finalización temprana del contrato de Piatti.

Ignacio Piatti junto a Marcelo Tinelli, cuando concretó su vuelta a San Lorenzo

El conflicto comenzó a finales de 2021, cuando el futbolista dejó el club un año antes de que terminara su contrato debido a la decisión del club de reducirle el sueldo mediante una cláusula contractual. En su demanda, el exjugador reclamaba alrededor de siete millones de dólares, sumando sueldos atrasados, intereses y una indemnización.

La primera instancia solo había reconocido el pago de los sueldos, pero la Cámara Laboral modificó ese fallo y ordenó el pago completo, aunque con una deducción de casi 950 mil dólares en concepto de sumas que el club asegura haber abonado.

Todo esto se da luego de varios focos de escándalo; por un lado la denuncia por violencia de género contra Néstor Ortigoza y por otro la renuncia del responsable de la Secretaría de Fútbol Profesional, Julio Lopardo, luego de enfrentarse con el presidente Marcelo Moretti.

Moretti vs Lopardo

"Es una vergüenza lo que han hecho con San Lorenzo. Yo fui representante en AFA e históricamente a los cinco clubes grandes le daban el nivel de importancia que realmente tienen", cuestionó Julio Lopardo, respecto a la posición de Moretti ante la institución que dirige Claudio 'Chiqui' Tapia.

Continuando con su crítica, indicó: "San Lorenzo no puede estar en una vocalía. Eso es decirle 'vos no existís'. Más allá que puede haber una buena relación o no con algún dirigente, hay que respetar la historia. No significa que si tenés una vicepresidencia o una secretaría vas a salir campeón, pero esto no lo vi en mi vida",

🗣️ Julio Lopardo se refirió nuevamente al lugar de #SanLorenzo en el Comité Ejecutivo de AFA: "Si hacen una fiesta para 2 mil personas y te mandan en una mesa al lado del baño es porque mucho no te quieren" pic.twitter.com/VC0xmxUqPe — Mundo Azulgrana (@MundoAzulgrana) September 26, 2024

Además cargó contra el presidente de la AFA: "Me parece que no conoce la historia de San Lorenzo. De repente acertó con Scaloni y con Messi y se cree que puede hacer lo que quiere. Hay cinco millones de personas atrás de San Lorenzo, no está Moretti ni Lopardo ni nadie. Tapia es el presidente del fútbol argentino, no es dueño. Es una vergüenza".

El presidente del Ciclón salió al cruce de estas declaraciones, las cuales consideró desubicadas: "Las palabras de Julio están fuera de lugar. La vicepresidencia, entre comillas, se gana. ¿Cómo se gana? Con la confianza. La construcción está yendo por buen camino de parte de mí, por eso no entendí lo de Lopardo".