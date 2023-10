Di María lo volvió a asegurar: "La Copa América será lo último"

El delantero argentino, Ángel Di María, ha confirmado, una vez más, que se retirará del seleccionado nacional después de la Copa América 2024 que se llevará a cabo en Estados Unidos. Además, dejó entrever su deseo de regresar a su club de origen, Rosario Central.

En una entrevista con Urbana Play, Di María compartió sus pensamientos sobre su decisión de retirarse de la Selección: "Es la Copa América y se termina. Es lo último. Vine a Benfica, me dan la posibilidad de seguir estando en la Selección y me gustaría que así sea, estoy haciendo todo para poder estar".

El destacado futbolista, que ha conquistado múltiples títulos con Argentina, incluyendo el Mundial Sub-20 en 2007, la medalla olímpica de oro en Beijing 2008, la Copa América 2021 en Brasil, la Finalíssima 2022 y la participación en el Mundial de Qatar 2022, compartió su percepción de cómo la gente lo reconoce por sus éxitos en el Mundial. ”Uno se da cuenta en la gente, mucho más en el exterior. Estamos en Europa y lo primero que te dicen es ‘campeón del mundo’ o te hablan del mundial. Después de ser campeones la gente te reconoce sólo por el Mundial, no es solamente para el país sino para cualquier persona, cualquier nene. Llevo a mi nena a la escuela y me dicen ‘sos campeón del mundo’”.

Por último, Di María ha manifestado su interés en regresar a su club de origen, Rosario Central, en el futuro. "En mi cabeza siempre estuvo, como siempre estuvo volver al Benfica, está volver a Central. No me gusta hablar mucho del tema porque después empiezan con que siempre hablo y no termina pasando. El fútbol es así, te va llevando, siempre dije que quería volver cuando me sintiera bien".