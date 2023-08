Después de Cavani, Boca va por un ex Godoy Cruz

Boca Juniors, luego de asegurar la llegada de Edinson Cavani como su refuerzo estelar para afrontar la segunda parte de la Copa Libertadores, no tiene planes de retirarse del mercado de pases y está en conversaciones para incorporar a Ezequiel Bullaude, talentoso mediapunta que surgió de las filas de Godoy Cruz y actualmente juega en el Feyenoord de Países Bajos.

El joven futbolista de 22 años ha sido ofrecido al club Xeneize y, tras un análisis exhaustivo, decidió avanzar en su fichaje. Jorge Almirón, el entrenador de Boca, ve en Bullaude una interesante opción y el acuerdo podría cerrarse en las próximas horas, lo que convertiría al talentoso jugador en la quinta incorporación del club, tras las apuestas de Lucas Blondel, Lucas Janson, Edinson Cavani y Marcelo Saracchi, quien arribará al país en breve.

Bullaude puede desempeñarse como mediapunta o extremo, una posición en la que el cuerpo técnico de Boca buscaba reforzarse desde el inicio del mercado de pases. El jugador se formó en las categorías juveniles de Godoy Cruz y fue transferido a Europa a mediados del año pasado por alrededor de 7 millones de euros, luego de una destacada temporada en el Tomba, donde hizo su debut con tan solo 17 años.

Sin embargo, en su paso por el Feyenoord, que recientemente se coronó campeón de la Eredivisie, no ha tenido mucha continuidad y, en el último tiempo, ha sido mayormente suplente. En 15 partidos disputados, solo ha logrado anotar un gol, que fue ante el Shakhtar Donetsk por la Europa League. En contraste, durante su estadía en Godoy Cruz, Bullaude jugó 96 partidos y convirtió 18 tantos. No obstante, el jugador no sería la única opción que Boca tiene en mente.

La necesidad de sumar un mediapunta se debe a la ausencia de un creador que pueda ser decisivo en los últimos metros del campo. Boca ha contado en esa posición con jugadores como Martín Payero y Óscar Romero, quienes ya no forman parte del equipo. Payero, a pesar de mostrar buenas actuaciones y ser titular bajo la dirección de Almirón, volvió al Middlesbrough al finalizar su préstamo debido a sus lesiones recurrentes y la alta opción de compra. Por otro lado, Romero fue descartado por el club y rescindió su contrato para dar lugar a la llegada de Cavani.