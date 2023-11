Cómo será la fecha 6 de las Eliminatorias Sudamericanas

Este martes 21 de noviembre, se juega la sexta y última jornada del 2023 de las Eliminatorias Sudamericanas, rumbo a la Copa del Mundo de 2026 que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México.

A continuación, así se jugará la fecha 6 con horarios y señales de TV:

20.00: Paraguay vs. Colombia (TV: TyC Sports 2)

20.30: Uruguay vs. Bolivia (TV: D Sports)

20.30: Ecuador vs. Chile (TV: D Sports 2)

21.30: Brasil vs. Argentina (TV: TyC Sports y la TV Pública)

23:00: Perú vs. Venezuela (TV: TyC Sports 2)

Posiciones:

Argentina 12 pts (+5)

Uruguay 10 pts (+5)

Colombia 9 pts (+2)

Venezuela 8 pts (+3)

Brasil 7 pts (+2)

Ecuador 5 pts (+1)

Paraguay 5 pts (-1)

Chile 5 pts (-3)

Bolivia 3 pts (-7)

Perú 1 pts (-7)



Los primeros seis equipos clasifican directamente a la Copa del Mundo de 2026, mientras la selección que termine en la séptima colocación, deberá jugar un repechaje.