Brandán opinó sobre el botellazo y la declaración de Gorosito: "Es tristísimo"

Fernando Brandán, futbolista de Chacarita, describió la secuencia del lamentable incidente ocurrido durante el partido de Copa Argentina contra Tigre, donde recibió un golpe en el ojo por una botella lanzada desde la tribuna. Con una inflamación y molestias, Brandán compartió su estado actual, destacando su preocupación por la recuperación.

"Tengo una inflamación dentro del ojo, producto del golpe. Tengo para tres o cuatro días de reposo, con tratamiento y una nueva consulta el lunes a ver si evoluciona. Estoy bastante molesto por el ojo, cuando miro para un costado siento una basurita constante", expresó en TyC Sports.

Brandán narró cómo intentó protestar al árbitro tras recibir el primer lanzamiento de una botella en la espalda, siendo impactado en el ojo cuando miró hacia la tribuna. "Cuando me pega la primera botella (en la espalda) miro para la tribuna y veo cinco o seis personas que empiezan a tirar cosas, y yo ahí quise ir a protestarle al árbitro y decirle que nos estaban tirando, y ese fue mi error. Cuando miro para arriba, ya tenía la botella en la cara. Quizás no tuve reacción".

Por último, el futbolista expresó su dolor por los comentarios de Gorosito, quien había asegurado que fue el futbolista quien cabeceó a la botella. "Es tristísimo, me duele en el alma que digan esas cosas. Antes que nada yo hubiera ido a ver cómo está, y lo primero que dijo fue esa barbaridad. Soy un amante y un apasionado del fútbol, y lo que menos voy a querer hacer es ir a poner mi integridad física por nada, porque no me da ventaja ni me suma para nada, al contrario. Que se diga esa barbaridad, me duele mucho en el alma porque en ningún momento fue así, sentenció.