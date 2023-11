Agustín Manzur: "Queremos quedar en la historia grande del club"

El pueblo maipucino sigue celebrando el agónico empate del Botellero ante Estudiantes de Río Cuarto, que lo metió de lleno en la final del Reducido. Su rival será Deportivo Riestra, que eliminó sin problemas a Almirante Brown (4-0 en el global).

“Muy contento por lo que pasó y de la forma que sucedió. Es momento de disfrutar”, expresó Agustín Manzur, una de las grandes figuras del Cruzado, en diálogo con el programa radial Minuto 91.

Respecto al partido en calle Vergara, con el empate agónico de Luciano Herrera, el Enano analizó: “Se nos complicó. Ellos en 180 minutos crearon la situación más clara por un error nuestro. De todas maneras, sentíamos que en cualquier momento podíamos convertir, había una energía especial. Además, no es la primera vez que anotamos sobre el final”.

“A principio de la temporada nos planteamos un solo objetivo, que es quedar en la historia del club. Ahora vamos por lo más grande, no pensábamos en la previa en quién podía ser nuestro rival en la final”, amplió Manzur.

El ex Godoy Cruz ha tenido un año descomunal siendo volante central, una posición que encontró en el último tiempo: “El hallazgo fue el año pasado con Juan Sara. Ahí me sentí cómodo siendo volante central. A García también le gustó verme en esa posición y Luis me ayudó mucho a mejorar en la marca. Me siento capaz de jugar en cualquier posición del mediocampo”.

Finalmente, el mediocampista agregó que “sería injusto si no se nos da el ascenso. Vamos a intentar jugar con nuestras armas. Es una final y será totalmente diferente a los duelos anteriores con Riestra”.

El Cruzado se midió dos veces con Riestra en la actual temporada. En la fecha 7 fue 1 a 1 en calle Vergara, mientras que en la jornada 24 en el Estadio Guillermo Laza, la victoria fue del Albinegro por 1 a 0.

La final está pactada para el próximo sábado 2 de diciembre a las 17.00 en el Estadio Monumental de Alta Córdoba de Instituto.