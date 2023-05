29 años sin Ayrton Senna: cómo fue el accidente y el error de diseño

Como cada 1 de mayo, desde 1994, se recuerda el legado de Ayrton Senna, piloto brasileño de Fórmula 1 que pasó a la eternidad luego de un trágico accidente en el Gran Premio de Imola a bordo de su Williams. Es considerada la muerte más importante de la historia de este deporte.

El fallecimiento del piloto tricampeón del mundo (1988, 1990 y 1991 con Honda McLaren) se produjo cuando intentó tomar la curva Tamburello del circuito Enzo e Dino Ferrari de Imola. Según la autopsia, el piloto sufrió traumatismos múltiples en la base del cráneo, una ruptura de la arteria temporal y un hundimiento frontal que le produjo una hemorragia interna.

Para el histórico ingeniero británico (y actual director técnico del equipo Red Bull Racing de Fórmula 1), Adrian Newey, el accidente fue consecuencia de "dos muy malas piezas de ingeniería", de las cuales se atribuyó la responsabilidad en su autobiografía.

"Siento culpa, no porque una falla en una varilla de suspensión haya causado el accidente, porque no creo que haya sido el caso, sino porque arruiné la aerodinámica el auto. Cambié la suspensión, que era activa, a pasiva y diseñé un auto aerodinámicamente inestable, en el que Ayrton intentó hacer cosas que el monoplaza no podía hacer. Independientemente de si tuvo una pinchadura o no, tomar la línea interna en la curva, que es más rápida pero más inestable, en un auto ya de por sí inestable lo habría tornado imposible de controlar, incluso para Ayrton", confesó Newey.

Lo cierto es que los videos de las cámaras de a bordo del momento del accidente muestran que el auto comienza a rebotar cuando Senna toma Tamburello por la línea interna, antes de estrellarse contra el muro de contención externo. "Siempre sentí un grado de responsabilidad por su muerte, pero no culpabilidad", finalizó el ingeniero.