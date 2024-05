Eduardo Kovalivker: la pasión de escribir en tiempos digitales

A sus 79 años, Eduardo Kovalivker, escritor e ingeniero químico, es un claro ejemplo de que la edad no es un obstáculo para seguir produciendo y siendo relevante en el ámbito literario. En una reciente entrevista con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano. News), el escritor compartió detalles de su vida, su carrera y su inquebrantable pasión por la escritura.

Kovalivker, quien nació en 1943, y no en 1770, como alguna vez ironizó en sus obras, ha dedicado su vida tanto a la ciencia como a la literatura. Graduado de la Universidad de La Plata, ha residido en Israel y Francia antes de regresar a Argentina en 1973. Su prolífica carrera literaria incluye poesía, cuentos y novelas, algunas de las cuales han sido traducidas al hebreo, italiano e inglés. Recientemente, Editorial Planeta reeditó cuatro de sus obras, lo que evidencia su vigencia y relevancia en el panorama literario actual.

“Yo siempre quiero hacer más, no me levanto para no hacer nada, me pongo loco si no hago nada”, confesó Kovalivker. Desde joven, se sintió atraído por la escritura, enviando poemas a sus compañeras de escuela. Aunque su primer amor fue la poesía, con nueve libros y varias antologías, pronto se dio cuenta de que pocos leían poesía en la era moderna. Esto lo llevó a explorar otros géneros literarios.

Sus incursiones en la narrativa han sido diversas y fructíferas. “El Informe” y “El Pacto”, dos de sus libros iniciales, se unieron bajo el título "Alienígenas y Dioses". La influencia de la literatura comercial también dejó su huella en él. “Cuando vi el éxito de '50 sombras de Grey', pensé que podía escribir novelas eróticas con más profundidad y sentido”, explicó. Así nacieron “Mali”, “Jannah”, “Clavelina” y “Bianca”.

Su interés por la historia lo llevó a colaborar con el historiador Felipe Pigna en "Los Luchadores Indígenas", una novela que narra los heroísmos de los pueblos diaguita, guaraní y mapuche. Más recientemente, escribió “Los Granaderos de San Martín”, un detallado relato sobre los combates del regimiento homónimo.

Kovalivker también expresó su preocupación por la lectura en la era digital: “A la juventud le diría que lean más, que busquen, que traten de sacar los valores de la historia, los valores de los escritores... Hay que leer, es un placer pasarse leyendo historias como las de Don Quijote, Borges, García Márquez”.

Eduardo Kovalivker, con su vasta experiencia y su incesante creatividad, sigue siendo una figura inspiradora en la literatura argentina e internacional. Su vida y obra son un testimonio de que la pasión y el trabajo duro no conocen límites de edad.

Repasá la entrevista completa