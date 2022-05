Confirmaron nuevos beneficios para Potenciar Trabajo

A raíz de la firma de un convenio con la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), el ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta confirmó que llegan importantes beneficios para titulares de Potenciar Trabajo.

Aunque es cierto que desde hace tiempo no hay inscripciones habilitadas, la medida tendrá un impacto positivo y significará un aumento económico para el salario complementario.

Beneficios para Potenciar Trabajo 2022

El propio Zabaleta anunció la firma "para seguir incorporando beneficiarios del plan Potenciar Trabajo al empleo genuino". Esto quiere decir que habrá más puestos de trabajo y un mayor incentivo económico, o sea que podrán cobrar más con la implementación de la iniciativa.

Con el acuerdo, se van a incorporar más trabajadores a puestos de empleo del sector turístico, hotelero y gastronómico.

Quiénes van a acceder al empleo genuino

Podrán entrar al sector formal gastronómico los titulares actuales de Potenciar en las provincias del Norte Grande, es decir Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Misiones, Chaco, Formosa y Corrientes.

La medida tomada por Zabaleta junto al secretario de Capacitación de la UTHGRA, tiene los siguientes beneficios:

Van a pasar a tener un puesto de trabajo formal, es decir en relación de dependencia y en blanco.

Al ser un empleo formal del sector, deberán cobrar un monto mayor al del salario complementario actual. Pueden llegar a cobrar el salario mínimo o más.

al del salario complementario actual. Pueden llegar a cobrar el salario mínimo o más. Tendrán aportes previsionales para su futura jubilación.

previsionales para su futura jubilación. Podrán tener una obra social para cobertura médica.

para cobertura médica. Pago de vacaciones y horas extra.

Cobertura de ART (Aseguradora de Riesgos de Trabajo).

El monto del aguinaldo que se paga dos veces al año será mayor.

que se paga dos veces al año Al reubicar a los titulares de Potenciar hacia estos puestos de trabajo genuino y formal, se van a evitar los pedidos de asistencia a marchas políticas o porcentajes del salario que tantas veces piden los referentes.

Para el resto del país todavía no se confirmó cómo se aplicará el convenio pero se esperan más novedades, ya que el ministro aseguró que el convenio "se ha creado en el camino de la recuperación económica".

¿Hay inscripciones para Potenciar Trabajo?

No, recientemente se confirmó que no hay cupos y no habrá nuevas inscripciones del programa, lo que significa que solo continúan las personas que ya estaban anotadas y trabajando en alguna organización. De hecho, los nuevos puestos de trabajo genuino son para los inscriptos.

Para saber si cobrás o estás en Potenciar Trabajo, se puede consultar a través de la página Mi Argentina.

Cuánto cobra Potenciar Trabajo en junio 2022

En junio se abona el medio aguinaldo, pero además llega un nuevo aumento que impacta en julio. Por eso hay dos posibilidades:

Si se deposita el aguinaldo en junio, cobran > $19.470 salario + $9000 del refuerzo de ingresos (si fueron aprobados) + $9735 de aguinaldo. En total, $38.205 .

. Si se deposita en julio ya tendrán el aumento. De esa manera estarían cobrando $22.771 + $11.385 de aguinaldo, o sea $34.156. El monto es menor porque en julio no se paga el bono.

Importante: estos montos son sin considerar el nuevo convenio de empleo formal, ya que desde Desarrollo Social no confirmaron la fecha de inicio, aunque se espera que sea desde el mes que viene.