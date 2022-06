ANSES: cuándo y cómo se cobra el cuarto sorteo de Mi Pieza

El Ministerio de Desarrollo Social comunicó que el cuarto sorteo de Mi Pieza ya tiene una listad de ganadoras. A partir de esta noticia, las personas que se hayan inscripto van a poder conocer si cobrarán el pago de hasta 240.000 pesos. Asimismo, también se conoció que las titulares que hayan salido beneficiarias, deberán cargar el CBU en una aplicación para que el organismo realice el pago en dos cuotas.

Cabe recordar que el monto recibido se podrá utilizar únicamente para mejorar, ampliar o refaccionar la vivienda de quien sea titular y para controlar que esto sea así, se solicita que, al menos, el 40% del dinero se utilice directamente desde la tarjeta de débito.

Según informó el ente, se adjudicaron 15.000 nuevos bonos y las personas que participaron del último sorteo pueden revisar el resultado por internet haciendo click acá.

¿Cómo cargar el CBU para cobrar?

Los pagos se harán por banco y lo que se les solicita a la beneficiarias es registrar el CBU de su cuenta. Asimismo, especificaron que NO se aceptará un CVU de Mercado Pago o de alguna billetera virtual.

Las personas que no cuenten con una caja de ahorro, podrán gestionarlas desde una aplicación o concurriendo a una sucursal bancaria.

Por su parte, detallaron que los pagos serán en dos cuotas; la primera se acredita luego de confirmar la cuenta bancaria y la segunda al mostrar el avance de la obra.

¿Habrá otro sorteo?

Desde el organismo informaron que sigue abierto el registro del plan, a pesar de que todavía no hay fecha oficial de cuándo se hará el quinto sorteo. De todas formas, es importante aclarar que MI PIEZA se seguirá sorteando durante todo el 2022.

Requisitos para cobrar Mi Pieza

Ser mujer y tener 18 años o más

Habitar un barrio popular censado por RENABAP

Tener activado un certificado de vivienda familiar en la página de ANSES

Desde el Ministerio indicaron que es obligatorio el buen uso del mismo subsidio. Quienes no lo hagan "no solo no cobrarán la segunda cuota del mismo, sino que también no podrán recibir nuevas asistencias.