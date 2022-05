Desde hace algunos días, miles de beneficiarios de ANSES que están intentando validar sus datos en www.anses.gob.ar para poder cobrar el bono (ife 2022), denunciaron que les aparece "error 404".

En esta nota, te explicamos de qué se trata y cómo solucionarlo para que puedas continuar con tu trámite digital en forma segura.

¿Qué es el error 404 en la página de ANSES?

Ante todo hay que aclarar que este mensaje de error le puede aparecer a cualquier persona y no está relacionado con la situación del beneficiario dentro de ANSES.

Error 404 significa que la página no puede ser cargada por un problema del sistema y esto responde a varios motivos: refacciones, saturación (está entrando mucha gente al mismo tiempo), problemas con el servidor de internet del gobierno, etc.

Explicado en otras palabras, este problema dice que la página a la que se está intentando entrar, no existe o no está disponible en este momento. A raíz de la gran cantidad de solicitantes del bono que están modificando sus datos para poder cobrar (hay tiempo de reclamar hasta el 31 de mayo), el sitio no se puede cargar. Sin embargo, este inconveniente informático, al igual que muchos otros, tiene solución.

¿Cómo solucionar el error 404 en ANSES?

Según expertos informáticos consultados por este medio, cuando aparezca el error 404, en primera instancia hay que hacer clic en la tecla F5 (solo en computadoras) para actualizar la página y si estás navegando desde un celular hay que "deslizar la pantalla hacia abajo" y esperar a que se renueve. Es posible que esta acción se tenga que repetir varias veces dejando espacios de tiempo de hasta 2 minutos hasta que la página se cargue.

Otra posible solución es intentar cargar el mismo sitio en horas de la madrugada, cuando hay menos gente intentando hacer el mismo trámite.

Además, también puede resultar útil buscar el mismo trámite en la aplicación MI ANSES ingresando con la misma clave de seguridad social y nombre de usuario.

Finalmente, una solución más "técnica" es borrar el caché del navegador ubicado en el historial de navegación apretando simultáneamente las teclas "Ctrl" y "H" (solo para computadoras) y luego borrando el historial para luego intentar nuevamente.

¿Cómo validar mis datos en Anses? (turnos presenciales)

Si ninguna de las soluciones anteriores funcionaron para poder validar datos de contacto en anses, se recomienda sacar un turno de acreditación de datos personales a través de la página anses.gob.ar o en la app MI ANSES.

Para poder acceder a este tipo de citas presenciales hay que seleccionar "turnos" en el menú principal y luego hacer clic en "turnos excepcionales". Finalmente, dentro del nuevo listado, hay que seleccionar "acreditación de datos personales". Automáticamente el sistema te dará un día y hora para que puedas corregir, ampliar o agregar información personal a la base de datos oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social.