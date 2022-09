Cuándo cobro ANSES: ¿hay cambios en las fechas de octubre?

Falta muy poco para que empiece octubre y con él, los calendarios de pagos para todos los beneficiarios de ANSES y Desarrollo Social. Es por eso que muchos se preguntan cuándo cobran su beneficio y cómo pueden consultar su liquidación.

Como suele pasar cuando hay feriados, existen confusiones sobre las fechas y si se atrasarán o adelantarán los depósitos, lo que sucederá el próximo mes debido al fin de semana largo que va del viernes 7 al lunes 10 de octubre.

En esta nota te contamos todo lo que se sabe hasta ahora y cómo consultar tu fecha de cobro.

¿Hay cambios en el cronograma de octubre?

Sí. Siempre se hacen modificaciones a los calendarios cuando hay feriados, ya que son días no hábiles y no salen pagos desde ANSES. En octubre, hasta el momento, podría haber cambios para jubilados, AUH, SUAF y AUE. En cambio, como las Pensiones No Contributivas (PNC) son las primeras en cobrar, no habría demasiadas diferencias.

Las fechas de cobro de octubre 2022 todavía no fueron publicadas de forma oficial, pero se estima que podrían ser las siguientes:

PNC octubre 2022

DNI terminados en 0 y 1: lunes 3 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: martes 4 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 5 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 6 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: podrían cobrar el 6 de octubre o el martes 11, aunque esta última opción es menos probable.

Jubilados, AUH y SUAF

Generalmente reciben sus haberes en los mismos días, que serían:

DNI terminados en 0: miércoles 12 de octubre

DNI terminados en 1: jueves 13 de octubre

DNI terminados en 2: viernes 14 de octubre

DNI terminados en 3: podrían cobrar el viernes 14

DNI terminados en 4: lunes 17 de octubre

DNI terminados en 5: martes 20 de octubre

DNI terminados en 6: miércoles 21 de octubre

DNI terminados en 7: jueves 22 de octubre

DNI terminados en 8: viernes 23 de octubre

DNI terminados en 9: lunes 24 de octubre

Esto significa que la fecha se adelantaría para quienes tienen documentos finalizados en 3. Esto pasa cuando ANSES, para no atrasar los pagos, reúne varias terminaciones en un mismo día. De esta forma, los jubilados que superan la mínima podrían cobrar desde el martes 25 de octubre.

Por su parte, la Asignación Por Embarazo (AUE) recibiría su prestación a partir del jueves 13 aproximadamente, teniendo en cuenta cómo son generalmente los cronogramas. En cambio, programas como Potenciar Trabajo y Acompañar no se rigen por el calendario de ANSES.

Importante: todas las fechas son estimadas y habrá que esperar a la confirmación oficial del organismo.

¿Cómo consultar la fecha de cobro?

ANSES tiene habilitado el link oficial de fecha y lugar de cobro, donde solo hay que colocar el número de CUIL para saber que día te pagan según tu número de documento. Cabe aclarar que también se puede verificar en la aplicación Mi ANSES y que normalmente la información se actualiza la primera semana del mes.

¿Cuándo estará la liquidación en Mi ANSES?

Esta es una de las dudas más frecuentes a la hora de cobrar. Los beneficiarios podrán consultar su liquidación completa (montos, complementos, descuentos), pero muchas veces demora en actualizarse. Por eso es importante saber que no se trata de un error ni falta de cobro, sino que los datos pueden cargarse durante las primeras dos semanas de octubre.

En algunos casos, incluso, la información puede estar un día antes de cobrar o después. De ser así, resta esperar o consultar a los operadores del 130. Para conocer la liquidación, estos son los pasos:

1) Entrar a la página o aplicación Mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social.

2) Seleccionar "Hijas e Hijos" > "Mis Asignaciones" o "Cobros" para otros detalles.

3) Los jubilados y pensionados deben elegir la opción "jubilaciones y pensiones" y luego "consultar recibos de haberes".