ANSES | Podrían pagar un bono para jubilados y pensionados

A poco de empezar con un nuevo calendario de pagos por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y en medio de la expectativa por pagos extra o aumentos en 2022, suena cada más fuerte una noticia que beneficia a un grupo.

En concreto, los jubilados y pensionados que cobran la mínima pueden llegar a tener grandes novedades, ya que el gobierno estaría preparando el anuncio de un nuevo bono.

¿Bono para jubilados y pensionados 2022?

La posibilidad es cada vez más fuerte y hay que tener varias cosas en cuenta. El Ejecutivo estaría evaluando la posibilidad de otorgar un nuevo bono por única vez.

La realidad es que el último extra se abonó en diciembre, lo que fue acompañado por los aumentos por Ley de Movilidad. Estos incrementos son fijos y el más reciente se dio en marzo, que fue del 12,28%. Sin embargo, la inflación sigue escalando y las medidas hasta ahora no alcanzaron para que los jubilados y pensionados le ganen con sus haberes.

Así las cosas, Alberto Fernández busca implementar varias medidas económicas, entre ellas un nuevo bono que ayude al bolsillo hasta que sea el próximo aumento, en junio 2022.

¿Está confirmado?

No. Aún no fue comunicado oficialmente por el gobierno o directamente desde ANSES. En ese sentido es importante no dar los datos a terceros ni anotarse en ningún formulario.

Primero porque falta que sea oficial y segundo, porque se pagará de forma automática y sin trámites. No se sabe cuándo será comunicado, pero se espera que sea en breve.

¿Quiénes lo reciben?

En principio sería para los jubilados y pensionados que menos cobran, pero no sólo para quienes reciben la mínima, lo que serían unos 5 millones de beneficiarios aproximadamente.

Se desconoce si alcanzará a las Pensiones no Contributivas (PNC), quienes sí han recibido otros bonos. También se habló de que alcance a los trabajadores, pero habrá que esperar a que sea oficial para tener los detalles.

¿De cuánto sería el bono?

El último, en diciembre, fue de $8000. De confirmarse, se espera que el nuevo extra sea mayor debido a la inflación.

¿Cuándo se cobra?

Se espera que se otorgue en abril, un mes que viene cargado de información mientras sigue en aumento la expectativa por los planes, aumentos y demás novedades.

De todas formas, como el resto de los detalles, no está confirmado. Lo que sí se cree es que debería ser antes de junio, ya que ese mes vuelven a cobrar con incremento por Ley de Movilidad.

Cuándo cobro jubilación abril 2022

Jubilados y pensionados que no superan los $36.676:

DNI terminados en 0 ➡ viernes 8 de abril

DNI terminados en 1 ➡ lunes 11 de abril

DNI terminados en 2 ➡ martes 12 de abril

DNI terminados en 3 ➡ miércoles 13 de abril

DNI terminados en 4 ➡ miércoles 13 de abril

DNI terminados en 5 ➡ lunes 18 de abril

DNI terminados en 6 ➡ martes 19 de abril

DNI terminados en 7 ➡ miércoles 20 de abril

DNI terminados en 8 ➡ jueves 21 de abril

DNI terminados en 9 ➡ viernes 22 de abril

Jubilados y pensionados que superan los $36.676:

DNI terminados en 0 y 1 ➡ lunes 25 de abril

DNI terminados en 2 y 3 ➡ martes 26 de abril

DNI terminados en 4 y 5 ➡ miércoles 27 de abril

DNI terminados en 6 y 7 ➡ jueves 28 de abril

DNI terminados en 8 y 9 ➡ viernes 29 de abril

Montos jubilados y pensionados abril 2022

Hasta que no se confirme el bono, los montos son:

1) Jubilación mínima > $32.630,40

2) Dos haberes (jubilación y pensión) > $65.260,80 aproximadamente

3) Jubilación máxima > $219.571,69 aproximadamente

JUBILADOS Y PENSIONADOS ABRIL 2022

¿Cuándo se paga con aumento?

En junio, septiembre y diciembre de 2022 son los próximos aumentos por Ley de Movilidad para jubilados, pensionados y asignaciones.

En tanto, en abril se otorga el primer tramo de incremento del 18% para el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que también alcanzará a los planes sociales como Potenciar Trabajo y Plan Acompañar.