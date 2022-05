ANSES: no cobré el bono de 6 mil ¿puedo cobrar el de 12 mil?

Este mes la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) paga el refuerzo de ingresos de $12.000 a millones de jubilados y pensionados sin tener que hacer ningún trámite.

Sin embargo a muchos les genera dudas si lo van a recibir o no, ya que no cobraron el anterior bono de $6000 que otorgó el organismo en abril. En esta nota te explicamos quiénes lo reciben y quiénes no, con todos los detalles sobre los cobros de mayo.

Por qué no cobré el bono de $6000

El bono de $6000 que se pagó en abril estaba destinado a los jubilados, pensionados y PNC mayores de edad que tienen hasta un haber mínimo, o sea $32.630. Aquellos que lo superaban, recibían un proporcional hasta alcanzar el monto máximo de $38.630.

Sin embargo, quienes cobraban más de $38.630 no podían acceder y ese es el principal motivo por el cual muchos no cobraron el bono. De todas formas, aquellos que sepan que no superan los límites pueden hacer el reclamo de un beneficio no cobrado en Atención Virtual de ANSES.

¿Puedo cobrar el refuerzo de $12.000?

Sí. Aunque no hayan cobrado el de $6000, miles de jubilados y pensionados van a recibir el refuerzo de $12.000. El requisito que tienen que cumplir para cobrar es no superar los dos haberes mínimos, es decir $65.260.

Aquellos que lo superen, van a recibir un proporcional hasta alcanzar la suma de $77.260. Esa es la diferencia con el bono de $6000 y por lo tanto hay muchos jubilados y pensionados a los que no les correspondía pero sí pueden cobrar el refuerzo de ingresos en mayo.

Quiénes reciben el refuerzo de ingresos

Jubilados

Pensionados

Pensiones No Contributivas

¿Todas las PNC cobran el bono?

Sí. El bono de $12.000 alcanza a todas las PNC que tengan hasta dos haberes mínimos de ingresos: Vejez o Invalidez, Discapacidad, Madres de 7 hijos y Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Este grupo ya arrancó su cronograma de pagos. Este miércoles 4 de mayo cobran los documentos terminados en 4 y 5 y sigue así:

Jueves 5 de mayo > 6 y 7

Viernes 6 de mayo > 8 y 9

¿Hay que anotarse para recibirlo?

No. Para jubilados y pensionados es automático, es decir que no tienen que completar una inscripción ni hacer trámites para cobrar. Es importante saber que no tienen que anotarse ni dar información a terceros, con el fin de evitar estafas.

Quienes sí tienen que anotarse en la página MI ANSES son los beneficiarios del bono de $18.000, que son trabajadores informales, monotributistas A o B y trabajadoras de casas particulares. También es compatible con AUH, Potenciar Trabajo, entre otros.

Fechas de cobro mayo 2022

El bono se deposita automáticamente y junto a los haberes del mes, o sea según el calendario de pagos por terminación de DNI.

Jubilados y pensionados que no superan los $36.676:

DNI terminados en 0 ➡ lunes 9 de mayo

DNI terminados en 1 ➡ martes 10 de mayo

DNI terminados en 2 ➡ miércoles 11 de mayo

DNI terminados en 3 ➡ jueves 12 de mayo

DNI terminados en 4 ➡ viernes 13 de mayo

DNI terminados en 5 ➡ lunes 16 de mayo

DNI terminados en 6 ➡ martes 17 de mayo

DNI terminados en 7 ➡ martes 17 de mayo (miércoles 18 es feriado)

DNI terminados en 8 ➡ jueves 19 de mayo

DNI terminados en 9 ➡ viernes 20 de mayo

Jubilados y pensionados que superan los $36.676:

DNI terminados en 0 y 1 ➡ lunes 23 de mayo

DNI terminados en 2 y 3 ➡ martes 24 de mayo

DNI terminados en 4 y 5 ➡ jueves 26 de mayo (miércoles 25 es feriado)

DNI terminados en 6 y 7 ➡ viernes 27 de mayo

DNI terminados en 8 y 9 ➡ lunes 30 de mayo

Cuánto cobran los jubilados y pensionados

Jubilación mínima > $32.630 + $12.000 = $44.630

Dos haberes mínimos > $65.260 + $12.000 = $77.260

PNC Madres de 7 hijos > es igual a la jubilación mínima, o sea que cobran $44.630

PNC por Discapacidad > $22.733 + $12.000 = $34.733

PNC por Vejez o Invalidez > $22.841 + $12.000 = $34.841

PUAM > $26.104 + $12.000 = $38.104

​​​​​​​​​​​​​​MONTOS JUBILADOS MAYO 2022

Cómo consultar el recibo de sueldo en ANSES

Además de pedir el recibo en el banco -en el caso de que cobren por ventanilla- o consultar el saldo y movimientos en el cajero automático, los jubilados y pensionados pueden hacer el trámite de forma sencilla por internet.

Deben ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social, elegir en el menú izquierdo "Jubilaciones y pensiones" y luego "Consultar recibos de haberes". Además, en el siguiente ENLACE tienen una guía sobre cómo leer el recibo.